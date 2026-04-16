Šta sve treba da se desi kako bi Crvena zvezda završila prvi deo Evrolige na šestom mestu?

Za početak, crveno-beli moraju da pobede Real u Madridu (večeras, 20.45) i to je sam po sebi veoma težak zadatak.

Uz to, potrebno je da se poklope sledeći rezultati:

Da Monako pobedi Hapoel

Da Pariz pobedi Žalgiris u Kaunasu

Da Panatinaikos pobedi Efes

U tom slučaju bi se formirao krug četiri tima sa skorom 22-16, iz istog bi najbolji skor imali Zvezda i Panatinaikos, po 4-2, Žalgiris bi bio na 3-3, a Monako na 1-5. Tada bi o prolasku u narednu rundu odlučivalo sledeće - međusobni okršaju dva tima koji imaju bolji skor od ostalih na toj mini tabeli.

To su Crvena zvezda i Panatinaikos, gde je nerešeno u međusobnim pobedama, ali su igrači Saše Obradovića za deset poena bolji u ukupnom koš količniku, te bi u ovom slučaju završili šesti.

Scenario je ravan čudu, od kalkulacija boli glava, ali nada - postoji!

Koji još scenariji postoje za crveno-bele?

Portal Mozzart Sport doneo je detaljnu analizu, a mi je prenosimo u ostatku teksta...

SVI MOGUĆI SCENARIJI CRVENE ZVEZDE

* KRUGOVI DVA TIMA

- Poraz Zvezde, pobeda Barselone: Barselona deveta, Zvezda deseta.

- Porazi Žalgirisa, Panatinaikosa i Monaka, pobeda Zvezde: Zvezda sedma, Žalgiris šesti.

* KRUGOVI DVA TIMA (poraz Barselone koja tako ostaje deseta, pobeda Žalgirisa)

- Porazi Zvezde i Monaka, pobeda Panatinaikosa: Barselona deseta, Monako deveti, Zvezda osma, Panatinaikos sedmi.

- Porazi Zvezde i Panatinaikosa, pobeda Monaka: Barselona deseta, Panatinaikos deveti, Zvezda osma, Monako sedmi.

- Porazi Monaka i Panatinaikosa, pobeda Zvezde: Monako deveti, Panatinaikos osmi, Zvezda sedma.

- Poraz Monaka, pobede Zvezde i Panatinaikosa: Monako deveti, Panatinaikos osmi, Zvezda sedma.

- Poraz Panatinaikosa, pobede Zvezde i Monaka: Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma.

*KRUGOVI TRI TIMA (poraz Barselone koja tako ostaje deseta)

- Porazi ili pobede Zvezde, Panatinaikosa i Monaka (ostanak na istom skoru), uz pobedu Žalgirisa: Monako deveti, Panatinaikos osma, Zvezda sedma.

Tabela: Zvezda 3-1, Panatinaikos 2-2, Monako 1-3.

- Porazi Žalgirisa i Monaka, pobede Zvezde i Panatinaikosa: Monako deveti, Žalgiris osmi, Zvezda sedma, Panatinaikos šesti.

Tabela: Panatinaikos 3-1, Zvezda 2-2, Žalgiris 1-3.

- Porazi Žalgirisa i Panatinaikosa, pobede Zvezde i Monaka: Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma, Žalgiris šesti.

Tabela: Žalgiris 3-1, Zvezda 3-1, Monako 0-4, Žalgiris ima bolju koš-razliku u odnosu na Zvezdu.

- Porazi Zvezde i Žalgirisa, pobede Panatinaikosa i Monaka: Zvezda deveta, Monako osmi, Žalgiris sedmi, Panatinaikos šesti.

Tabela: Panatinaikos 3-1, Žalgiris 2-2, Monako 1-3.

*KRUGOVI TRI TIMA (pobeda Barselone)

- Porazi Monaka i Zvezde, uz pobedu Panatinaikosa: Barselona deseta, Zvezda deveta, Monako osmi.

Tabela: Monako 2-2 (+11), Zvezda 2-2 (+2), Barselona 2-2 (-13).

- Porazi Panatinaikosa i Zvezde, uz pobedu Monaka: Zvezda deseta, Panatinaikos deveti, Barselona osma.

Tabela: Barselona 3-1, Panatinaikos 2-2, Zvezda 1-3.

*KRUGOVI ČETIRI TIMA

- Poraz Žalgirisa, pobede Zvezde, Panatinaikosa i Monaka: Monako deveti, Žalgiris osmi, Panatinaikos sedmi, Zvezda šesta.

Tabela: Zvezda 4-2, Panatinaikos 4-2, Žalgiris 3-3, Monako 1-5, Zvezda ima bolju koš-razliku u duelu sa Panatinaikosom.

- Pobeda Barselone, porazi Zvezde, Panatinaikosa i Monaka: Barselona deseta, Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma.

Tabela: Zvezda 3-3 (+12), Monako 3-3 (+9), Panatinaikos 3-3 (-1), Barselona 3-3 (-20).

Dakle, drama tek sledi i jedino je sigurno da će Crvena zvezda biti među deset najboljih. Na kom mestu će tačno završiti videćemo posle mečeva poslednje runde. Ono što je važno: Da Zvezda ne bude na poziciji 10. jer to znači pakleno težak put do plej-ofa.

Kurir Sport / Mozzart Sport

