Svi događaji
Od najnovijeg
21:33

21'

Omoruji pod faulom pogađa za dva - 44:41

21:32

3. četvrtina

Partizan je dobio prvo poluvreme rezultatom 44:39

21:13

20'

Forest smanjuje sa linije penala - 44:37

Ponovo je Forest fauliran. Pogodio je oba penala - 44:39

21:07

19'

Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je samo prvo - 42:35

Fernando je zakucavanjem digao halu na noge - 44:35

21:05

18'

Radzevičijus smanjuje - 41:35

21:02

17'

Milton je promašio oba bacanja. 

Pokuševski se upisao pod faulom - 40:33. Pogodio je i dodatno - 41:33

21:00

16'

Dijakite pogađa drugu svoju trojku - 38:33.

21:00

15'

Hauard pogađa drugu trojku - 35:30.

Džons uzvraća trojku - 38:30.

20:55

14'

Džekiri je na liniji bacanja. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 33:27. Njegovih sedam poena. 

Džekiri stiže do devetog poena - 35:27.

20:53

13'

Simons smanjuje svojim prvim poenima - 32:27

20:52

12'

Braun stiže do sedmog poena - 30:22.

Omoruji smanjuje trojkom - 30.25

Braun je u ritmu - 32:25

20:50

11'

Forest otvara drugu četvrtinu poenima - 26:22

Džekiri je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 28:22.

20:46

2. četvrtina

Partizan ima šest poena prednosti posle prve četvrtine - 26:20

20:45

10'

Braun pogađa trojku - 26:20

20:43

9'

Kalatis se upisao - 19:18.

Dijakite je pogodio - 19:20

Džekiri za novi preokret - 21:20. Džekiri ponovo pogađa - 23:20

20:41

8'

Luvavu je postigao nove poene - 14:16

Lakić pogađa trojku - 17:16

Dijakite upisuje dva poena - 17:18

20:38

7'

Milton upisuje četvrti poen - 12:14

Braun se upisao u strelce - 14:14

20:37

6'

Mario Nakić posle godinu dana postiže svoje prve poene za Partizan - 10:11

Hauard pogađa svoju prvu trojku - 10:14

20:35

5'

Dijakite pogađa za tri pod faulom - 8:7. Pogodio je bacanje za izjednačenje - 8:8

Druga vezana trojka gostiju, Luvavu je precizan - 8:11

20:34

4'

Gosti smanjuju preko Radzevičijusa - 6:4

Fernando je upisao prve poene - 8:4

20:33

3'

Džons je još jednom precizan - 4:2

Milton je u sjajnoj seriji u poslednje vreme - 6:2

20:32

2'

Viljar postiže prve poene za goste - 2:2

20:31

1'

Karlik Džons otvara utakmicu poenima -. 2:0

20:30

1. četvrtina

Partizan počinje utakmicu sa petorkom: Džons, Milton, Nakić, Bonga, Fernando

Baskonija: Forest, Viljar, Kuruc, Omoruji, Radzevičijus.

20:27

Još dobrih vesti za crno-bele

Partizan

20:19

Nakić posle godinu dana u timu

Velika novost, kada je Partizan u pitanju, je povratak Marija Nakića.

Nakić se vratio u tim posle tačno godinu dana odsustva zbog povrede. Poslednju utakmicu je odigrao 27. aprila prošle godine.

20:16

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

19:29

Sastavi

PARTIZAN - BASKONIJA

Hala: Arena

Sudije: Robert Lotermozer, Arturas Sukis, Amit Balak

PARTIZAN: Džons, Milton, Nakić, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja

BASKONIJA: Dijakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Bol, Luvavu, Forest, Dijalo, Friš, Hrabar, Joksimović. Trener: Paolo Galbijati