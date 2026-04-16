PARTIZAN - BASKONIJA: Crno-beli sa plus pet ušli u drugo poluvreme
Košarkaši Partizana dočekuju Baskoniju u poslednjem 38. kolu ovogodišnjeg izdanja Evrolige.
Utakmica se igra od 20.30 časova u "Areni".
Obe ekipe su odavno ispustile sve šanse da se bore za doigravanje, pa će probati radi ličnog prestiža pobedom da završe sezonu u ovom takmičenju.
Crno-beli su trenutno sa Parizom na deobi 15. mesta sa učinkom 15-22. Baskonija je 17. sa dve pobede manje i dva poraza više.
20'
Forest smanjuje sa linije penala - 44:37.
Ponovo je Forest fauliran. Pogodio je oba penala - 44:39.
19'
Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je samo prvo - 42:35.
Fernando je zakucavanjem digao halu na noge - 44:35.
17'
Milton je promašio oba bacanja.
Pokuševski se upisao pod faulom - 40:33. Pogodio je i dodatno - 41:33.
14'
Džekiri je na liniji bacanja. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 33:27. Njegovih sedam poena.
Džekiri stiže do devetog poena - 35:27.
12'
Braun stiže do sedmog poena - 30:22.
Omoruji smanjuje trojkom - 30.25
Braun je u ritmu - 32:25.
11'
Forest otvara drugu četvrtinu poenima - 26:22.
Džekiri je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 28:22.
9'
Kalatis se upisao - 19:18.
Dijakite je pogodio - 19:20.
Džekiri za novi preokret - 21:20. Džekiri ponovo pogađa - 23:20.
8'
Luvavu je postigao nove poene - 14:16.
Lakić pogađa trojku - 17:16.
Dijakite upisuje dva poena - 17:18.
6'
Mario Nakić posle godinu dana postiže svoje prve poene za Partizan - 10:11.
Hauard pogađa svoju prvu trojku - 10:14.
5'
Dijakite pogađa za tri pod faulom - 8:7. Pogodio je bacanje za izjednačenje - 8:8.
Druga vezana trojka gostiju, Luvavu je precizan - 8:11.
1. četvrtina
Partizan počinje utakmicu sa petorkom: Džons, Milton, Nakić, Bonga, Fernando
Baskonija: Forest, Viljar, Kuruc, Omoruji, Radzevičijus.
Nakić posle godinu dana u timu
Velika novost, kada je Partizan u pitanju, je povratak Marija Nakića.
Nakić se vratio u tim posle tačno godinu dana odsustva zbog povrede. Poslednju utakmicu je odigrao 27. aprila prošle godine.
Sastavi
PARTIZAN - BASKONIJA
Hala: Arena
Sudije: Robert Lotermozer, Arturas Sukis, Amit Balak
PARTIZAN: Džons, Milton, Nakić, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja
BASKONIJA: Dijakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Bol, Luvavu, Forest, Dijalo, Friš, Hrabar, Joksimović. Trener: Paolo Galbijati