Vlade Đurović, analitičar TV Arena sport, prokomentarisao je poraz Crvene zvezde u poslednjem kolu ligaškog dela Evrolige.

Crvena zvezda je poražena od Reala u 38. kolu u Madridu i ispustila šansu da se direktno nađe u plej-ofu, pa joj sledi plej-in, uz dilemu da li će biti sedma, osma, deveta ili deseta.

"Ova igra i ovaj rezultat je pokazao to što Real nije gubio na svom terenu. Jedan Tavares danas skroman učinak, Hezonja je dao na kraju 15 poena... Nije tu bilo puno razigranih igrača. Kampaco je razbio Zvezdu, svoj bivši klub. U prvom poluvremenu je imao deset poena, pet asistencija i samo jednu izgubljenu loptu. On je razbio Kartera, on nije sposoban da ga čuva. Posle je malo Dobrić čuvao. Zvezda je ove sezone imala najslabijeg Mekintajera. Nije odigrao dobro. Bilo je mnogo igrača koji su vrlo skromno igrali i završili utakmicu poput Kalinića, Odželeja, Rivera, Kartera... Miljenović je nešto uradio. Batler slab, Moneke gore-dole. Zvezda ima 40-32 u skokovima, ali nije bila efikasna".

Đurovič je pomenuo i suđenje u Madridu.

"Ne možemo da kažemo ništa o sudijama, ne bih se složio sa nekima koji mi pišu da su nas sudije "ubile". Gde sam video da ne ide kako treba? Sa našim trojkama, mi smo imali 7/10 trojke, a Real vodi. Pa, kako? Mi smo imali dvojke 37 procenata, a ondi 72 odsto. A nije igrao Tavares toliko da treba da postoji strah".

Đurović se potom dotakao plej-ina.

"Nadamo se sutra nekim dobrim rezultatima, ali treba da budemo spremni. Najrealnije je da budemo deveti ili deseti. Moraš da dokažeš da vrediš. Šta sad, ako igraš sa Monakom? Ako si deveti a oni deseti, moraš da igraš. Mora da se uklopi da mnogi igraju dobro, a ne samo dvoje-troje. Zvezda mora da se koncentriše na to. Ono što smeta je utakmica u nedelju protiv Partizana. Ne možeš protiv Partizana da igraš kao, hajde da prođe vreme. Kada igraju Partizan i Zvezda, to je nešto drugo. Igraš u nedelju, a onda u utorak plej-in. To je nezgodno".