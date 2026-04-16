 Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju sa 91:79 u meču 38. kola Evrolige.

 Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.

"Osećaj je dobar, jer je pre tri meseca situacija bila loša. Tada se nismo takmičili. Tim je radio naporno, u poslednja dva meseca se tim takmičio sa svima. Slavili smo u mnogo utakmica u poslednjem delu sezone. Najvažnije je da igramo za naše navijače, da sredimo atmosferu. Oni su neverovatni. Mnogo su pomogli timu, igrati pred njima je neverovatno", rekao je Penjaroja posle meča.

Partizan - Baskonija 16.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

