ZVEZDA MORA TEŽIM PUTEM: Ovo su sve kalkulacije! Sledi dan odluke za crveno-bele
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.
Crveno-beli su tako ligaški deo takmičenja završili sa 21 pobedom i 17 poraza.
Zvezda će zauzeti između sednog i desetog mesta, a ostaje da se vidi koju tačno poziciju posle utakmica koje će se igrati petak. Tada će ujedno saznati i rivala/e na putu ka plej-ofu.
Praktično, osim duela Dubai - Valensija, sve ostale utakmice ostaće u žiži zvezdaške javnosti.
Parovi utakmica bitnih za Crvenu zvezdu: Žalgiris - Pariz (19.00), Monako - Hapoel (19.30), Panatinaikos - Efes (20.15) i Barselona - Bajern (20.30).
Tabela sa timovima koji su interesantni je sledeća:
6. Žalgiris 22-15
7. Crvena zvezda 21-17
8. Panatinaikos 21-16
9. Monako 21-16
10. Barselona 20-17
Jasno je da je Crvena zvezda porazom u Madridu izgubila šanse da se direktno plasira u plej-of, pa će to pokušati kroz plej-in. U zavisnosti od rezultata na gore pomenutim rezultatima, tim Saše Obradovića može da zauzme bilo koje od sedmog do desetog mesta.
Zašto ovo nije svejedno? U plej-inu važi pravilo da sedmi dočekuje osmoplasiranu ekipu. Pobednik će se plasirati kao sedmi u plej-of i igrati protiv drugoplasirane ekipe četvrtfinalnu seriju za plasman na Fajnal-for.
Poraženi iz te utakmice će dočekati pobednika duela u kome devetoplasirana ekipa dočekuje desetoplasiranu. Pobednik će proći kao osmi u četvrtfinale i igrati protiv prvoplasirane ekipe u seriji za plasman na F4.
Četvrtfinale je na programu od 28. aprila do 13. maja, igra se na tri pobede po sistemu 2-2-1.
Ovo su sve opcije:
Zvezda je sedma
-Ako izgube Monako i Panatinaikos.
Zvezda je osma
-Ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube
-Ako Monako i Barselona izgube, a Panatinaikos pobedi
Zvezda je deveta
-Ako Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona izgubi
-Ako Monako izgubi, a Panatinaikos i Barselona pobede
Zvezda je deseta
-Ako Monako i Barselona pobede