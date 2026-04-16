Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.

Crveno-beli su tako ligaški deo takmičenja završili sa 21 pobedom i 17 poraza.

Zvezda će zauzeti između sednog i desetog mesta, a ostaje da se vidi koju tačno poziciju posle utakmica koje će se igrati petak. Tada će ujedno saznati i rivala/e na putu ka plej-ofu.

Praktično, osim duela Dubai - Valensija, sve ostale utakmice ostaće u žiži zvezdaške javnosti.

Parovi utakmica bitnih za Crvenu zvezdu: Žalgiris - Pariz (19.00), Monako - Hapoel (19.30), Panatinaikos - Efes (20.15) i Barselona - Bajern (20.30).

Tabela sa timovima koji su interesantni je sledeća:

6. Žalgiris 22-15

7. Crvena zvezda 21-17

8. Panatinaikos 21-16

9. Monako 21-16

10. Barselona 20-17

Jasno je da je Crvena zvezda porazom u Madridu izgubila šanse da se direktno plasira u plej-of, pa će to pokušati kroz plej-in. U zavisnosti od rezultata na gore pomenutim rezultatima, tim Saše Obradovića može da zauzme bilo koje od sedmog do desetog mesta.

Zašto ovo nije svejedno? U plej-inu važi pravilo da sedmi dočekuje osmoplasiranu ekipu. Pobednik će se plasirati kao sedmi u plej-of i igrati protiv drugoplasirane ekipe četvrtfinalnu seriju za plasman na Fajnal-for.

Poraženi iz te utakmice će dočekati pobednika duela u kome devetoplasirana ekipa dočekuje desetoplasiranu. Pobednik će proći kao osmi u četvrtfinale i igrati protiv prvoplasirane ekipe u seriji za plasman na F4.

Četvrtfinale je na programu od 28. aprila do 13. maja, igra se na tri pobede po sistemu 2-2-1.

Ovo su sve opcije:

Zvezda je sedma

-Ako izgube Monako i Panatinaikos.

Zvezda je osma

-Ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube

-Ako Monako i Barselona izgube, a Panatinaikos pobedi

Zvezda je deveta

-Ako Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona izgubi

-Ako Monako izgubi, a Panatinaikos i Barselona pobede

Zvezda je deseta

-Ako Monako i Barselona pobede