Košarkaši Crvene zvezde gostuju Realu u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.
OKUPACIJA MADRIDA - ZVEZDA ĆE IMATI VELIKU PODRŠKU: Delije se okupljaju pred meč sa Realom...
Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.
Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Očekuje se da će košarkaši Crvene zvezde večeras u "Movistar areni" imati veliku podršku svojih navijača u meču koji bi mogao da im otvori vrata plej-ofa Evrolige.
Okupljanje pristalica kluba sa Malog Kalamegdana počelo je u ranim podnevnim časovima.
I Real je pod imperativom. Madriđani su obezbedili direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču im je potrebna za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.
Meč počinje u 20.45 časova.
