Košarkaški klub Partizan tokom utakmice protiv Baskonije na završetku Evrolige, obeležio je pola veka od osvajanja prve titule u istoriji kluba.

Tokom pauze između prve i druge četvrtine održana je posebna ceremonija. Na jednom mestu su se okupile legende koje su 1976. godine nosile crno-beli dres.

Partizan - Baskonija 16.4.2026

 Navijači su sa posebnim aplauzom pozdravili Josipa Farčića, koji je izveo slobodna bacanja u Areni u čast ovog velikog jubileja.

Na zvaničnoj Instagram stranici KK Partizan najavljeno je da će utakmici prisustvovati od članova generacije 1975/76. Josip Farčić, Goran Latifić, Branimir Popović, Dušan Kerkez, Boris Beravs, Dragan Todorić, Miodrag Marić, Vojislav Višekruna, Dušan Pavlović i Dragan Milutinović. Od igrača koji su učestvovali u osvajanju titule na ovom spisku nema preminulih Dragana Đukića i Dražena Dalipagića, ali i po mnogima prve zvezde generacije Dragana Kićanovića.

Ne propustiteEvroliga"SREĆNI SMO ŠTO SMO ZAVRŠILI SEZONU U EVROLIGI POBEDOM" Penjaroja: Imali smo jasan cilj - da se takmičimo i borimo!
Đoan Penjaroja
EvroligaTRENER BASKONIJE ANALIZIRAO PORAZ OD PARTIZANA: Promašili smo previše otvorenih trojki
Paolo Galbijati
EvroligaPOBEDA ZA KRAJ - PENJAROJA PORUČIO: Najvažnije je da igramo za naše navijače
Đoan Penjaroja
EvroligaPARTIZAN POBEDOM ZAVRŠIO TURBULENTNU SEZONU U EVROLIGI: Crno-beli na oproštaju savladali Baskoniju
partizan-baskonia-7583695.JPG

Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot