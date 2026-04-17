POLA VEKA OD PRVE TITULE: Košarkaški klub Partizan obeležio vredan jubilej! Evo koje su sve legende bile u Areni! Jedan nedostaje
Košarkaški klub Partizan tokom utakmice protiv Baskonije na završetku Evrolige, obeležio je pola veka od osvajanja prve titule u istoriji kluba.
Tokom pauze između prve i druge četvrtine održana je posebna ceremonija. Na jednom mestu su se okupile legende koje su 1976. godine nosile crno-beli dres.
Navijači su sa posebnim aplauzom pozdravili Josipa Farčića, koji je izveo slobodna bacanja u Areni u čast ovog velikog jubileja.
Na zvaničnoj Instagram stranici KK Partizan najavljeno je da će utakmici prisustvovati od članova generacije 1975/76. Josip Farčić, Goran Latifić, Branimir Popović, Dušan Kerkez, Boris Beravs, Dragan Todorić, Miodrag Marić, Vojislav Višekruna, Dušan Pavlović i Dragan Milutinović. Od igrača koji su učestvovali u osvajanju titule na ovom spisku nema preminulih Dragana Đukića i Dražena Dalipagića, ali i po mnogima prve zvezde generacije Dragana Kićanovića.