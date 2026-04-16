Slušaj vest

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je regularni deo takmičenja završila sa skorom 21-17 i u zavisnosti od ostalih rezultata biće poznato na kojoj je će poziciji završiti pred razigravanje.

Crveno-beli su kolo pre kraja obezbedili plej-in, a mogu da završe da na pozicijama od sedme do desete.

Nakon utakmice za medije je govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Čestitam Realu, zaslužio je da pobedi ovu utakmicu. Bolje su se pripremili za ovakvu utakmicu. Izgubili smo mnogo lopti za utakmicu kakva je ova. Pozitivna stvar je ta što smo dobro otvorili utakmicu, kao i delovi treće červrtine, ali to je malo za ovakvu utakmicu...", rekao je Obradović.

Da li se bavi kalkulacijama.

"Ne bavim se kalkulacijama. Sada sam samo zabrinut za pobede i poraze. Što se kalkulacija tiče, sada ne znamo ništa i zašto misliti o tome?".

Pohvalio je Real.

"Ovo nije bilo koja ekipa. Real Madrid kod kuće praktično nije izgubio utakmicu. Mi smo se pogubili u tim nekim malim detaljima, izgubljenim loptama… Možda i neke ničije lopte, oni su to uzimali. To su sitni detalji koji rivala čine velikim. Mi u tome još nismo toliko dobri, očigledno je. U nekom lošem napadačkom ritmu smo bili i nastavili smo sa istim greškama. To mora da se promeni. Naravno, znamo da to nije lako. Neke pozitivne stvari su iz prve četvrtine, pa čak i treće kada smo se vratili. Ne mogu sada ništa da sumiram, treba mi malo vremena.", objasnio je Obradović.