Slušaj vest

Košarkaši Partizana završili su u četvrtak uveče turbulentnu sezonu u Evroligi.

Ekipa koja je projektovana za borbu za doigravanje, na kraju je završila daleko od te pozicije. Tokom sezone otišao je Željko Obradović, kao i nekoliko igrača, dok su drugi stigli tokom sezone.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Baskonija 16.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako će izgledati Partizan naredne sezone, to trenutno niko ne zna. Nije daleko od toga da se tim ponovo resetuje i da retki "prežive".

Đoan Penjaroja

Već na prvom koraku veliki znak pitanja. Da li će Đoan Penjaroja ostati trener? Španac se našao u nebranom grožđu posle odlaska Obradovića i, čini se, bio jedan od malobrojnih koji je skupio hrabrost da u delikatnom trenutku sedne na klupu Partizana. Plus, nije selektirao tim. Imao je toplo-hladno period u Evroligi, a utisak je da će se o njegovom statusu suditi po završetku ABA i KLS lige, gde se očekuje makar jedna titula. U slučaju neuspeha i sezone bez trofeja, teško je zamisliti da će dve strane nastaviti saradnju.

Karlik Džons

Kako trenutno stvari stoje, pouzdani plejmejker je jedini koji je 102 odsto siguran za narednu sezonu. Nedavno je produžio ugovor i sva je prilika da će se tim graditi oko njega. Što je sa neke strane i dobra logika.

Ima još igrača sa ugovorima do kraja naredne sezone, ali je pitanje ko će zaista ostati, a ko tražiti izlaz.

Koga (ne)ćemo sigurno gledati u crno-belom dresu naredne sezone?

Sezona sa puno oscilacija, pa i povreda, uticala je na različite ocene pojedinih igrača. Čak i oni navijači koji prate svaki sekund igre Partizana, često imaju oprečna mišljenja.

U prvom planu su Dvejn Vašington i Šejk Milton. Prvi je u pojedinim mečevima igrao kao Majkl Džordan, a u drugim utakmicama kao Sem Bouvi lično.

Milton je tek u finišu sezone proigrao i bar dao da se nasluti zašto je plaćen 2.5 miliona. Da li je dovoljno? Teško. Ipak, kao olakšavajuću okolnost treba istaći da mu je svakako bilo potrebno vreme privikavanja na Evropu.

Vašington je pre dve godine potpisao 1+1 ugovor, pa mu ističe ovog leta. Nije tajna da se razmatra nastavak saradnje.

Šejk Milton je prošlog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-belima.

Ugovor ističe i kapitenu Vanji Marinkoviću, koji je trenutno u fazi oporavka od povrede.

Ugovor do kraja sezone ima Aleksa Radanov, a bilo bi čudo da se on produži.

Od domaćih igrača, pod ugovorom su Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mitar Bošnjaković, Mario Nakić i Uroš Mijailović.

Do kraja sledeće sezone ugovor imaju i Dilan Osetkovski, Sterling Braun, Isak Bonga, Bruno Fernando. Ipak, teško je očekivati da će svi oni ostati, pogotovo se to odnosi na Bongu, koji ima izlaznu klauzulu za odlazak u NBA ligu.

Do kraja sezone ugovore imaju Tonje Džekiri i Nik Kalatis.

Ko se pominje kao pojačanje?

Kao i svakog leta, spisak potencijalnih pojačanja Partizana je duži od spiska glasača na Islandu. Naravno, kada je o medijima i društvenim mrežama reč.

Žofri Lovernj se vratio, a da bi mogli njegovim stopama, pominju se Bogdan Bogdanović, Zek Ledej, Jan Veseli, Alen Smailagić, Aleksa Avramović, Nikola Tanasković, Dušan Miletić...

Naravno, vrte se i brojna imena košarkaša koji bi po prvi put mogli da nose crno-beli dres.

Koga navijači žele?

Rekli smo da među navijačima ne postoji jednoglasan stav o bilo kom igraču. Ipak, neki su ih "kupili" odnosom prema dresu i emocijom sa kojom igraju. Pre svih, to se odnosi na Arijana Lakića, Nika Kalatisa i Isaka Bongu, igračima kojima se najčešće skandira.