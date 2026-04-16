Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Baskoniju 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20), u utakmici poslednjeg, 38. kola Evrolige.

"Nije bila laka utakmica danas. Baskonija je opasan tim, imaju mnogo talentovanih napadača, igraju dobro u tranziciji. Teško ih je čuvati, pogotovo jer igraju sa više igrača na centarskim pozicijama. Na kraju smo odigrali dobru utakmicu, kontrolisali smo rezultat sve vreme i ovo je bila dobra pobeda za nas", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

"Jasno je da smo srećni što smo završili sezonu u Evroligi pobedom. Važna je reakcija tima u poslednja dva, tri meseca u tom takmičenju. Kad sam došao bilo nam je teško da se takmičimo, ali nakon prvih mesec dana smo postali potpuno drugačiji tim i možemo svakog da pobedimo i na kraju smo sezonu završili na pravi način. Mislim da je to dobra stvar, vratili smo dobru atmosferu u Arenu i ponosan sam na svoje igrače", rekao je Penjaroja.

Penjaroja je izjavio da je za njega bilo važno da njegova ekipa, uprkos tome što nije imala šanse da se plasira u doigravanje Evrolige, bude konkurentna u svakoj utakmici.

"Nije bilo lako. Igrači su svake nedelje popravljali naš timski duh sve više, igrali smo više kao tim i u napadu, i u odbrani. Važno je da se takmičimo. Jasno je da nismo imali šansu da se plasiramo u doigravanje Evrolige, ali smo imali jasan cilj da se takmičimo i borimo. Kako bismo osvojili titulu u ABA ligi, moramo da igramo dobro u Evroligi", kazao je trener Partizana.

Crno-beli će u nastavku sezone igrati u regionalnoj ABA ligi i u Superligi Srbije. ;Svoju sledeću utakmicu odigraće protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde, u sklopu poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige.

"Evroliga je gotova, ali ciljevi su nam sad ABA liga i Superliga Srbije. Sledeća utakmica nam je protiv Zvezde, svaka derbi utakmica je važna. Želimo da se pripremimo dobro i da pobedimo. I posle toga ćemo imati tri nedelje pauze", naveo je Penjaroja.

Penjaroja je rekao da je podrška navijača veoma važna za njegovu ekipu.

"Za mene je velika čast da budem trener Partizana jer svi treneri i igrači svuda žele da igraju u ovoj atmosferi, naročito kad su navijači ponosni na nas i kad su uz tim. Jasno je da navijači pomažu ekipi da pobedi i nadamo se da ćemo u sledećim nedeljama zajedno osvojiti titulu", izjavio je trener Partizana.

Partizan - Baskonija 16.4.2026