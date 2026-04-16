Trener košarkaša Baskonije Paolo Galbijati izjavio je da je njegova ekipa mnogo grešila u utakmici Evrolige protiv Partizana i da je glavni razlog za poraz njegovog tima u tom duelu bio preveliki broj promašenih otvorenih šuteva za tri poena.
TRENER BASKONIJE ANALIZIRAO PORAZ OD PARTIZANA: Promašili smo previše otvorenih trojki
"Čestitam Partizanu, igrali smo u sjajnoj atmosferi. Ovo je za nas bila teška noć, takmičili smo se, ali smo grešili na više načina. Gubili smo loptu, bili loši na skoku, ali je ključno bilo što smo promašili previše otvorenih trojki. Uzimali smo dobre šuteve ali smo promašivali, i posle smo se mučili sa fizikalnosti ekipe Partizana", naveo je Galbijati na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.
Baskonija je na gostujućem terenu u Beogradu izgubila od Partizana 79:91, u utakmici poslednjeg, 38. kola Evrolige.
Klub iz Vitorije je sezonu u Evroligi završio na 18. poziciji na tabeli sa 13 pobeda i 25 poraza.
Partizan - Baskonija 16.4.2026
(Beta)
