Slušaj vest

"Čestitam Partizanu, igrali smo u sjajnoj atmosferi. Ovo je za nas bila teška noć, takmičili smo se, ali smo grešili na više načina. Gubili smo loptu, bili loši na skoku, ali je ključno bilo što smo promašili previše otvorenih trojki. Uzimali smo dobre šuteve ali smo promašivali, i posle smo se mučili sa fizikalnosti ekipe Partizana", naveo je Galbijati na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Baskonija je na gostujućem terenu u Beogradu izgubila od Partizana 79:91, u utakmici poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Klub iz Vitorije je sezonu u Evroligi završio na 18. poziciji na tabeli sa 13 pobeda i 25 poraza.

Partizan - Baskonija 16.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

(Beta)

