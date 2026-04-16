OVAKO JE SERHIO LJULJ "UBIO" ZVEZDU: Legendarni Španac postigao, nestvarnu trojku, Dončić ostao u čudu!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu rezultatom 103:82 u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.
Zvezda je regularni deo takmičenja završila sa skorom 21-17 i u zavisnosti od ostalih rezultata biće poznato na kojoj je će poziciji završiti pred razigravanje.
Crveno-beli su kolo pre kraja obezbedili plej-in, a mogu da završe da na pozicijama od sedme do desete.
Verovatno prelomni deo meča desio se na isteku treće četvrtine, kada je Serhio Ljulj postigao nestvarnu trojku za 77:63 i tako odbio nalet Zvezde koja je bila u jednom momentu na -7.
Legendarni španski plej dobio je loptu na 2,9 sekundi do kraja treće deonice od Feliza, bežao je ka aut liniji i činilo se da nema šanse da postigne poene, međutim. Izbacio je Ljulj prepoznatljiv šut i u poslednjoj sekundi pogodio neverovatnu trojku o tablu .
Sve je ovo sa sa smeškom i u čudu gledao njegov bivši saigrač Luka Dončić.