Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu rezultatom 103:82 u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.

Zvezda je regularni deo takmičenja završila sa skorom 21-17 i u zavisnosti od ostalih rezultata biće poznato na kojoj je će poziciji završiti pred razigravanje.

Crveno-beli su kolo pre kraja obezbedili plej-in, a mogu da završe da na pozicijama od sedme do desete.

Verovatno prelomni deo meča desio se na isteku treće četvrtine, kada je Serhio Ljulj postigao nestvarnu trojku za 77:63 i tako odbio nalet Zvezde koja je bila  u jednom momentu na -7.

Legendarni španski plej dobio je loptu na 2,9 sekundi do kraja treće deonice od Feliza, bežao je ka aut liniji i činilo se da nema šanse da postigne poene, međutim. Izbacio je Ljulj prepoznatljiv šut i u poslednjoj sekundi pogodio neverovatnu trojku o tablu .

Sve je ovo sa sa smeškom i u čudu gledao njegov bivši saigrač Luka Dončić.

