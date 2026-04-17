Dva poraza od Partizana, zatim neuspesi protiv timova sa dna tabele... Upravo je to razlog što su crveno-beli završili prvi deo sezone Evrolige sa skorom 21-17.

Iskusni stručnjak Vlade Đurović posebno izdvojio duel sa Bajernom.

- Protiv Bajerna je bilo normalno da treba da dobiješ, ali ne mogu toliko da žalim za tom utakmicom. Protiv Makabija smo imali dobijen meč, ali protiv Bajerna nijednom nismo vodili. Bajern nas je ubedljivo dobio, neverovatno. I kada pogledaš, nikakav podvig nije bio dobiti u te četiri utakmice - rekao je Đurović.

On je dodao da bi Crvena zvezda sa te četiri pobede bila među prve četiri ekipe Evrolige, naglasivši da bi to predstavljao "ponovljen uspeh", ali uz znatno veći budžet nego prethodne sezone.

Đurović je potom ocenio da je Evroliga ove godine bila veoma specifična, jer su neki favoriti igrali ispod očekivanja.

- Uz to, Zvezda je imala situaciju da Monako i Efes nikad lošiji nisu bili, čak i dva italijanska tima, pa ni Makabi. Panatinaikos i Barselona nikad lošije nisu igrali. Ko je iskoristio i ušao u taj vakum? Hapoel Tel Aviv i Valensija. Zvezda nije iskoristila, a trebalo je - zaključio je on u razgovoru za TV Arena sport.

