VRHUNAC DRAME U EVROLIGI! ZVEZDA ČEKA: Veliki udarac za Monako pred meč sa Hapoelom
Preostalih pet utakmica poslednjeg 38. kola ligaškog dela Evrolige igraju se danas.
Svih pet utakmica imaju izuzetan značaj po pitanju konačnog rasporeda prvih deset ekipa koje će igrati u doigravanju. Tri od tih pet imaju direktan uticaj na konačan plasman Crvene zvezde i ime rivala protiv koga će igrati u plej-inu. To su utakmice koje se igraju u Monte Karlu, Atini i Barseloni.
Uprkos tome, što svaka od od ovih utakmica ima značaj, ni ove sezone Evroliga nije uspela u nameri da se sve utakmice igraju u isto vreme.
Raspored:
19.00 Žalgiris - Pariz
19.30 Monako - Hapoel
20.00 Dubai - Valensija
20.15 Panatinaikos - Efes
20.30 Barselona - Bajern
Monako bez Mirotića
Veliki udarac za Monako pred meč poslednjeg kola protiv Hapoela.
"Kneževi" će igrati bez Nikole Mirotića. Bivši španski reprezentativac je doživeo povredu lista i odustvovaće sa parketa duže.
Sve kalkulacije za Crvenu zvezdu
Jasno je da je Crvena zvezda porazom u Madridu izgubila šanse da se direktno plasira u plej-of, pa će to pokušati kroz plej-in. U zavisnosti od rezultata na preostalim utakmicama, tim Saše Obradovića može da zauzme bilo koje od sedmog do desetog mesta.
Zašto ovo nije svejedno? U plej-inu važi pravilo da se igra samo jedna utakmica između dve ekipe, pa tako sedmi dočekuje osmoplasiranu ekipu. Pobednik će se plasirati kao sedmi u plej-of i igrati protiv drugoplasirane ekipe četvrtfinalnu seriju za plasman na Fajnal-for.
Poraženi iz te utakmice će dočekati pobednika duela u kome devetoplasirana ekipa dočekuje desetoplasiranu. Pobednik će proći kao osmi u četvrtfinale i igrati protiv prvoplasirane ekipe u seriji za plasman na F4.
Četvrtfinale je na programu od 28. aprila do 13. maja, igra se na tri pobede po sistemu 2-2-1.
Ovo su sve opcije koje se tiču Crvene zvezde
Zvezda je sedma
-Ako izgube Monako i Panatinaikos.
Zvezda je osma
-Ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube
-Ako Monako i Barselona izgube, a Panatinaikos pobedi
Zvezda je deveta
-Ako Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona izgubi
-Ako Monako izgubi, a Panatinaikos i Barselona pobede
Zvezda je deseta
-Ako Monako i Barselona pobede