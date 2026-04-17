18:29

Monako bez Mirotića

Veliki udarac za Monako pred meč poslednjeg kola protiv Hapoela.

"Kneževi" će igrati bez Nikole Mirotića. Bivši španski reprezentativac je doživeo povredu lista i odustvovaće sa parketa duže.

16:05

Sve kalkulacije za Crvenu zvezdu

Jasno je da je Crvena zvezda porazom u Madridu izgubila šanse da se direktno plasira u plej-of, pa će to pokušati kroz plej-in. U zavisnosti od rezultata na preostalim utakmicama, tim Saše Obradovića može da zauzme bilo koje od sedmog do desetog mesta.

Zašto ovo nije svejedno? U plej-inu važi pravilo da se igra samo jedna utakmica između dve ekipe, pa tako sedmi dočekuje osmoplasiranu ekipu. Pobednik će se plasirati kao sedmi u plej-of i igrati protiv drugoplasirane ekipe četvrtfinalnu seriju za plasman na Fajnal-for.

Poraženi iz te utakmice će dočekati pobednika duela u kome devetoplasirana ekipa dočekuje desetoplasiranu. Pobednik će proći kao osmi u četvrtfinale i igrati protiv prvoplasirane ekipe u seriji za plasman na F4.

Četvrtfinale je na programu od 28. aprila do 13. maja, igra se na tri pobede po sistemu 2-2-1.

Ovo su sve opcije koje se tiču Crvene zvezde

Zvezda je sedma
-Ako izgube Monako i Panatinaikos.

Zvezda je osma
-Ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube
-Ako Monako i Barselona izgube, a Panatinaikos pobedi

Zvezda je deveta
-Ako Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona izgubi
-Ako Monako izgubi, a Panatinaikos i Barselona pobede

Zvezda je deseta
-Ako Monako i Barselona pobede

16:01

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige