Košarkaši Crvene zvezde zauzeli su deseto mesto posle ligaškog dela Evrolige.

To znači da će crveno-beli imati težak zadatak da se domognu plej-ofa, a potom i eventualnog plasmana na Fajnal-for.

Foto galerija iz Madrida

 Crvena zvezda će u prvoj utakmici plej-in faze gostovati Barseloni.

Ukoliko Zvezda pobedi, ponovo će morati na put, i to u Atinu ili Monako.

Panatinaikos kao sedmi na tabeli dočekuje osmoplasirani Monako. Pobednik će kao sedmoplasirana ekipa proći u plej-of, gde će u četvrtfinalu igrati protiv druge ekipe na tabeli.

Pobednik duela u kome se sastaju poraženi iz meča sedme i osme ekipe i pobednik iz meča devete i desete ekipe, obezbediće osmo mesto u plej-ofu. I igraće protiv prvoplasirane ekipe za plasman na Fajnaj-for.

Četvrtfinalne serije se igraju na tri pobede.

Tabela

1. Olimpijakos

2. Valensija

3. Real

4. Fenerbahče

5. Žalgiris

6. Hapoel

7. Panatinaikos

8. Monako

9. Barselona

10. Crvena zvezda

Parovi plej-ina (igra se na jednu pobedu)

Panatinaikos - Monako

Barselona - Crvena zvezda

Poraženi iz meča Panatinaikos/Monako - Pobednik meča Barselona/Crvena zvezda

Parovi četvrtfinala plej-ofa

Olimpijakos - Osmoplasirana ekipa

Valensija - Sedmoplasirana ekipa

Real - Hapoel

Fenerbahče - Žalgiris

