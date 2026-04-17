VELIKI POVRATAK, IAKO JE SVE BILO IZGUBLJENO! Kako ovo preživeti, a ostati zdrav - šta se sve dešavalo u Partizanu? Posao se nastavlja - sezona luđa nego ikada!
Košarkaši Partizana su pobedom nad Baskonijom (91:77), u četvrtak veče u Beogradskoj areni, zvanično okončali četvrtu vezanu sezonu u Evroligi od povratka među elitu leta 2022.
Crno-beli su tako treću godinu zaredom ligaški deo završili sa učinkom od 16 pobeda. Partizan je u sezoni 2022/2023 uspeo da dođe do 20 pobeda i plasira se u plej-of, ali se u naredne tri zaustavio na cifri od 16 trijumfa.
Evroligaška sezona koja je sada iza Partizana bila je više nego turbulentna. Često i dramatična, jer to kroz šta su crno-beli prolazili, zajedno sa svojim vernim navijačima, može komotno da se pretoči u film...
Dok se stvarao novi i jači tim prošlog leta, retko koji navijač Partizana mogao je da zamisli scenario koji je zadesio parni valjak.
Dolazak Džabarija Parkera bio je „bum“ za čitavu košarkašku Evropu i tada se verovalo da će nekadašnji drugi pik na draftu doneti Partizanu kvalitet i iskorak ka plasmanu, za početak u plej-of, a zatim i na F4.
Sve se srušilo kao kula od karata povredom Karlika Džonsa, 20. oktobra 2025. protiv FMP-a u ABA ligi – i to u trenutku kada su crno-beli uhvatili ritam i uspeli da nakon prvih pet kola u Evroligi ostvare učinak od tri pobede i dva poraza, čekajući tada Pariz za nastavak serije trijumfa...
Na sve to nadovezala se užasna forma Džabarija Parkera i potpuno odsustvo duha kod bivšeg asa Barselone. Problemi i porazi su se nizali, nastao je karambol na relaciji trener–igrači, a sve je kulminiralo verbalnim sukobom Željka Obradovića i Tajrika Džonsa u Vilerbanu.
Poraz od Panatinaikosa u Atini (91:69) označio je i kraj Željka Obradovića na klupi Partizana. Žoc više nije mogao niti imao snage da se bori sa pojedinim igračima, pa je dan nakon poraza, 26. novembra, podneo ostavku i rešio da napusti klupu svog voljenog kluba.
Kakav je to bio šok za sve Grobare, koji su Obradovića sačekali na aerodromu i molili ga da promeni odluku. Međutim, Žoc je ostao dosledan i otišao iz Partizana...
Nije bilo lako u tom momentu nikome, kako igračima tako i rukovodiocima, koji su morali da pronađu hitno rešenje.
Mirko Ocokoljić je uzeo „vruć krompir“ u ruke i, na iznenađenje svih, vezao četiri pobede, od kojih je najslađa bila ona protiv Crvene zvezde u Evroligi – i to nakon povratka sa minus 16.
Ipak, Ocokoljić nije mogao da nastavi u istom ritmu, pa je uprava kluba odlučila da najpre angažuje Žarka Paspalja na mestu sportskog direktora, a zatim za trenera postavi Đoana Penjaroju.
Moralo je da se „reže“ i u timu, pa su Tajrik Džons kao prvi, a zatim i Džabari Parker, spakovali kofere i napustili ekipu. Doveden je Kameron Pejn, ali se nije dugo zadržao u timu, kao ni Aleksa Radanov i iskusni centar Tonje Džekiri.
Španac je imao užasan start na klupi crno-belih. Gubio je sa preko 30 razlike od Makabija, Olimpijakos je demolirao Partizan u Pioniru i crno-beli su sredinom januara polako potonuli na samo dno tabele.
Katastrofa u kojoj se nije nazirao kraj...
Ipak, Partizan ne bi bio to što jeste – veliki evropski klub koji zna kako da se izdigne iz ruševina. Crno-beli su „kliknuli“ u Minhenu protiv Bajerna, zatim se vratili u meču sa Hapoelom i srušili lidera, ali su ostali i bez kapitena Vanje Marinkovića – čekajući da se iz povreda vrate Karlik Džons i Šejk Milton.
Sve je tada palo na iskusna pleća Nika Kalatesa, koji je bio najzaslužniji za spas sezone crno-belih. Bruno Fernando je zaigrao kako se i očekivalo, vratio se Šejk Milton, Dilan Osetkovski je, uprkos novoj zabrani, nastavio sa dobrim partijama, a Penjaroja je uspeo da dopre do Sterlinga Brauna i smiri uvek nervoznog Amerikanca.
Karlik se konačno, nakon Kupa Radivoja Koraća, vratio u tim i Partizan je vezao šest pobeda u Evroligi, a kruna je bila pobeda pred Delijama nad Crvenom zvezdom, čime su večitog rivala udaljili od direktnog plasmana u plej-of. Bilo je i još tužnih vesti, pošto je u martu ove godine preminuo najtrofejniji trener crno-belih Duško Vujošević.
Fokus se sada u potpunosti seli na završnicu regionalnog takmičenja, gde crno-bele očekuje najvažniji deo sezone - borba za trofej u ABA ligi. Upravo kroz to takmičenje Partizan ima priliku da popravi utisak i sezonu završi sa peharom.
Posle svega viđenog, jasno je da ova ekipa ima i kvalitet i karakter, ali ostaje da se vidi da li može da napravi poslednji korak onda kada je najpotrebnije.
U klub se u međuvremenu vratio Žofri Lovernj, a na leto Partizan čeka dodatni reset i dosekelcija postojećeg tima.
Ugovori igrača - trenutno:
Karlik Džons - ugovor do leta 2028
Dvejn Vašington - do 2026+1
Arijan Lakić 2027
Šejk Milton - do 2027
Sterling Braun - do 2027
Vanja Marinković - do 2026
Nik Kalates - do 2026 (kratkoročan / veteran ugovor)
Ajzak Bonga - do 2027
Dilan Osetkovski - do 2027
Aleksej Pokuševski - do 2027
Aleksa Radanov - do 2026
Mitar Bošnjaković - dugoročan (mladi igrač)
Bruno Fernando - do 2027
Tonje Džekiri - do 2026
Mario Nakić do 2027
*podaci dostupni sa portala "Basket news".
KK Partizan 2025/26 – problemi po redosledu
SEPTEMBAR – OKTOBAR 2025 (početak sezone)
Već na startu:
Šejk Milton ima problem sa stopalom (inficiran žulj) i propušta deo početka Evrolige
Ekipa ulazi u sezonu bez kontinuiteta - loš start rezultatski
OKTOBAR – NOVEMBAR 2025
Nastavljaju se sitnije povrede i oscilacije u rosteru
10. novembar:
raskid ugovora sa Ifeom Lundbergom.
26. NOVEMBAR 2025 – NAJVEĆI POTRES
Željko Obradović daje ostavku posle loših rezultata
Ovo je ključni trenutak sezone:
potpuni reset ekipe
psihološki pad
promena identiteta tima usred sezone
KRAJ NOVEMBRA – DECEMBAR 2025
Privremeni trener: Mirko Ocokoljić
decembar:
dolazi novi trener Đoan Penjaroja
Period potpune tranzicije:
menjaju se uloge u timu
sistem igre ide iz početka
DECEMBAR 2025 – JANUAR 2026
Šejk Milton – nova velika povreda
lom kosti šake
višemesečna pauza (moguća operacija)
Ogroman udar:
ostaju bez važnog beka
već kratak roster dodatno oslabljen
JANUAR – FEBRUAR 2026
Nastavlja se “bolnica”:
Milton i dalje van tima
januar:
odlazi Tajrik Džons
februar:
odlazi Kameron Pejn (posle kratkog boravka)
Problemi:
stalne promene rostera
nema stabilne rotacije
FEBRUAR – MART 2026
februar:
Džabari Parker ide na pozajmicu u Huventud
oš jedan odlazak iz rotacije
Sve vreme:
rezultati toplo-hladno
tim bez kontinuiteta
TOKOM CELE SEZONE – KAZNE (VRLO BITNO)
Partizan najkažnjavaniji klub Evrolige:
ukupno 213.000 € kazni
Najveća kazna:
59.000 € zbog:
baklji
ubacivanja predmeta
lasera
4vređanja
loše organizacije meča
MART – APRIL 2026
Stabilizacija igre
Serija pobeda (šest u nizu), rušenje Crvene zvezde na strani!
Obezbeđno drugo, borba za prvo mesto u ABA ligi.
Rezultati Partizana u Evroligi u sezoni 2025/2026:
Dubai - Partizan 89:76
Partizan - Armani Milano 80:78
Partizan - Anadolu Efes 93:87
Real Madrid - Partizan 93:86
Baskonija - Partizan 79:91
Partizan - Pariz 83:101
Hapoel Tel Aviv - Partizan 97:84
Partizan - Barselona 76:78
Olimpijakos - Partizan 80:71
Partizan - Monako 78:76
Asvel - Partizan 88:87
Partizan - Fenerbahče 87:99
Panatinaikos - Partizan 91:69
Partizan - Bajern Minhen 92:85
Partizan - Crvena zvezda 79:76
Partizan - Virtus Bolonja 68:86
Žalgiris - Partizan 109:68
Partizan - Makabi Tel Aviv 87:112
Valensija - Partizan 86:73
Monako - Partizan 101:84
Barselona - Partizan 88:70
Partizan – Olimpijakos 66:104
Bajern Minhen - Partizan 63:67
Partizan - Hapoel Tel Aviv 104:101
Armani Milano - Partizan 85:79
Makabi Tel Aviv – Partizan 95:93
Partizan - Panatinaikos 78:62
Partizan - Real Madrid 73:77
Fenerbahče - Partizan 81:78
Partizan - Dubai 88:74
Virtus Bolonja - Partizan 82:88
Pariz - Partizan 81:90
Partizan - Asvel 79:78
Partizan - Valensija 110:104
Crvena zvezda - Partizan 82:89
Anadolu Efes - Partizan 79:72
Partizan - Žalgiris 74:83
Partizan - Baskonija 91:79
