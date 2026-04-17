Košarkaši Partizana su pobedom nad Baskonijom (91:77), u četvrtak veče u Beogradskoj areni, zvanično okončali četvrtu vezanu sezonu u Evroligi od povratka među elitu leta 2022.

Crno-beli su tako treću godinu zaredom ligaški deo završili sa učinkom od 16 pobeda. Partizan je u sezoni 2022/2023 uspeo da dođe do 20 pobeda i plasira se u plej-of, ali se u naredne tri zaustavio na cifri od 16 trijumfa.

Evroligaška sezona koja je sada iza Partizana bila je više nego turbulentna. Često i dramatična, jer to kroz šta su crno-beli prolazili, zajedno sa svojim vernim navijačima, može komotno da se pretoči u film...

Dok se stvarao novi i jači tim prošlog leta, retko koji navijač Partizana mogao je da zamisli scenario koji je zadesio parni valjak.

Dolazak Džabarija Parkera bio je „bum“ za čitavu košarkašku Evropu i tada se verovalo da će nekadašnji drugi pik na draftu doneti Partizanu kvalitet i iskorak ka plasmanu, za početak u plej-of, a zatim i na F4.

Sve se srušilo kao kula od karata povredom Karlika Džonsa, 20. oktobra 2025. protiv FMP-a u ABA ligi – i to u trenutku kada su crno-beli uhvatili ritam i uspeli da nakon prvih pet kola u Evroligi ostvare učinak od tri pobede i dva poraza, čekajući tada Pariz za nastavak serije trijumfa...

Na sve to nadovezala se užasna forma Džabarija Parkera i potpuno odsustvo duha kod bivšeg asa Barselone. Problemi i porazi su se nizali, nastao je karambol na relaciji trener–igrači, a sve je kulminiralo verbalnim sukobom Željka Obradovića i Tajrika Džonsa u Vilerbanu.

Poraz od Panatinaikosa u Atini (91:69) označio je i kraj Željka Obradovića na klupi Partizana. Žoc više nije mogao niti imao snage da se bori sa pojedinim igračima, pa je dan nakon poraza, 26. novembra, podneo ostavku i rešio da napusti klupu svog voljenog kluba.

Kakav je to bio šok za sve Grobare, koji su Obradovića sačekali na aerodromu i molili ga da promeni odluku. Međutim, Žoc je ostao dosledan i otišao iz Partizana...

Nije bilo lako u tom momentu nikome, kako igračima tako i rukovodiocima, koji su morali da pronađu hitno rešenje.

Mirko Ocokoljić je uzeo „vruć krompir“ u ruke i, na iznenađenje svih, vezao četiri pobede, od kojih je najslađa bila ona protiv Crvene zvezde u Evroligi – i to nakon povratka sa minus 16.

Ipak, Ocokoljić nije mogao da nastavi u istom ritmu, pa je uprava kluba odlučila da najpre angažuje Žarka Paspalja na mestu sportskog direktora, a zatim za trenera postavi Đoana Penjaroju.

Moralo je da se „reže“ i u timu, pa su Tajrik Džons kao prvi, a zatim i Džabari Parker, spakovali kofere i napustili ekipu. Doveden je Kameron Pejn, ali se nije dugo zadržao u timu, kao ni Aleksa Radanov i iskusni centar Tonje Džekiri.

Španac je imao užasan start na klupi crno-belih. Gubio je sa preko 30 razlike od Makabija, Olimpijakos je demolirao Partizan u Pioniru i crno-beli su sredinom januara polako potonuli na samo dno tabele.

Katastrofa u kojoj se nije nazirao kraj...

Ipak, Partizan ne bi bio to što jeste – veliki evropski klub koji zna kako da se izdigne iz ruševina. Crno-beli su „kliknuli“ u Minhenu protiv Bajerna, zatim se vratili u meču sa Hapoelom i srušili lidera, ali su ostali i bez kapitena Vanje Marinkovića – čekajući da se iz povreda vrate Karlik Džons i Šejk Milton.

Sve je tada palo na iskusna pleća Nika Kalatesa, koji je bio najzaslužniji za spas sezone crno-belih. Bruno Fernando je zaigrao kako se i očekivalo, vratio se Šejk Milton, Dilan Osetkovski je, uprkos novoj zabrani, nastavio sa dobrim partijama, a Penjaroja je uspeo da dopre do Sterlinga Brauna i smiri uvek nervoznog Amerikanca.

Karlik se konačno, nakon Kupa Radivoja Koraća, vratio u tim i Partizan je vezao šest pobeda u Evroligi, a kruna je bila pobeda pred Delijama nad Crvenom zvezdom, čime su večitog rivala udaljili od direktnog plasmana u plej-of. Bilo je i još tužnih vesti, pošto je u martu ove godine preminuo najtrofejniji trener crno-belih Duško Vujošević.

Fokus se sada u potpunosti seli na završnicu regionalnog takmičenja, gde crno-bele očekuje najvažniji deo sezone - borba za trofej u ABA ligi. Upravo kroz to takmičenje Partizan ima priliku da popravi utisak i sezonu završi sa peharom.

Posle svega viđenog, jasno je da ova ekipa ima i kvalitet i karakter, ali ostaje da se vidi da li može da napravi poslednji korak onda kada je najpotrebnije.

U klub se u međuvremenu vratio Žofri Lovernj, a na leto Partizan čeka dodatni reset i dosekelcija postojećeg tima.

Ugovori igrača - trenutno:

Karlik Džons - ugovor do leta 2028

Dvejn Vašington - do 2026+1

Arijan Lakić 2027

Šejk Milton - do 2027

Sterling Braun - do 2027

Vanja Marinković - do 2026

Nik Kalates - do 2026 (kratkoročan / veteran ugovor)

Ajzak Bonga - do 2027

Dilan Osetkovski - do 2027

Aleksej Pokuševski - do 2027

Aleksa Radanov - do 2026

Mitar Bošnjaković - dugoročan (mladi igrač)

Bruno Fernando - do 2027

Tonje Džekiri - do 2026

Mario Nakić do 2027

*podaci dostupni sa portala "Basket news".

KK Partizan 2025/26 – problemi po redosledu

SEPTEMBAR – OKTOBAR 2025 (početak sezone)

Već na startu:

Šejk Milton ima problem sa stopalom (inficiran žulj) i propušta deo početka Evrolige

Ekipa ulazi u sezonu bez kontinuiteta - loš start rezultatski

OKTOBAR – NOVEMBAR 2025

Nastavljaju se sitnije povrede i oscilacije u rosteru

10. novembar:

raskid ugovora sa Ifeom Lundbergom.

26. NOVEMBAR 2025 – NAJVEĆI POTRES

Željko Obradović daje ostavku posle loših rezultata

Ovo je ključni trenutak sezone:

potpuni reset ekipe

psihološki pad

promena identiteta tima usred sezone

KRAJ NOVEMBRA – DECEMBAR 2025

Privremeni trener: Mirko Ocokoljić

decembar:

dolazi novi trener Đoan Penjaroja

Period potpune tranzicije:

menjaju se uloge u timu

sistem igre ide iz početka

DECEMBAR 2025 – JANUAR 2026

Šejk Milton – nova velika povreda

lom kosti šake

višemesečna pauza (moguća operacija)

Ogroman udar:

ostaju bez važnog beka

već kratak roster dodatno oslabljen

JANUAR – FEBRUAR 2026

Nastavlja se “bolnica”:

Milton i dalje van tima

januar:

odlazi Tajrik Džons

februar:

odlazi Kameron Pejn (posle kratkog boravka)

Problemi:

stalne promene rostera

nema stabilne rotacije

FEBRUAR – MART 2026

februar:

Džabari Parker ide na pozajmicu u Huventud

oš jedan odlazak iz rotacije

Sve vreme:

rezultati toplo-hladno

tim bez kontinuiteta

TOKOM CELE SEZONE – KAZNE (VRLO BITNO)

Partizan najkažnjavaniji klub Evrolige:

ukupno 213.000 € kazni

Najveća kazna:

59.000 € zbog:

baklji

ubacivanja predmeta

lasera

4vređanja

loše organizacije meča

MART – APRIL 2026

Stabilizacija igre

Serija pobeda (šest u nizu), rušenje Crvene zvezde na strani!

Obezbeđno drugo, borba za prvo mesto u ABA ligi.

Rezultati Partizana u Evroligi u sezoni 2025/2026:

Dubai - Partizan 89:76

Partizan - Armani Milano 80:78

Partizan - Anadolu Efes 93:87

Real Madrid - Partizan 93:86

Baskonija - Partizan 79:91

Partizan - Pariz 83:101

Hapoel Tel Aviv - Partizan 97:84

Partizan - Barselona 76:78

Olimpijakos - Partizan 80:71

Partizan - Monako 78:76

Asvel - Partizan 88:87

Partizan - Fenerbahče 87:99

Panatinaikos - Partizan 91:69

Partizan - Bajern Minhen 92:85

Partizan - Crvena zvezda 79:76

Partizan - Virtus Bolonja 68:86

Žalgiris - Partizan 109:68

Partizan - Makabi Tel Aviv 87:112

Valensija - Partizan 86:73

Monako - Partizan 101:84

Barselona - Partizan 88:70

Partizan – Olimpijakos 66:104

Bajern Minhen - Partizan 63:67

Partizan - Hapoel Tel Aviv 104:101

Armani Milano - Partizan 85:79

Makabi Tel Aviv – Partizan 95:93

Partizan - Panatinaikos 78:62

Partizan - Real Madrid 73:77

Fenerbahče - Partizan 81:78

Partizan - Dubai 88:74

Virtus Bolonja - Partizan 82:88

Pariz - Partizan 81:90

Partizan - Asvel 79:78

Partizan - Valensija 110:104

Crvena zvezda - Partizan 82:89

Anadolu Efes - Partizan 79:72

Partizan - Žalgiris 74:83

Partizan - Baskonija 91:79





