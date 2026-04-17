Slušaj vest

Centar Košarkaša Crvene zvezdeDžoel Bolomboj nije teže povređen!

Kako je preneo "Mozzart sport", Bolomboj nije doživeo težu povredu u porazu Zvezde u Madridu (103:82) u četvrtak veče.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Podsetimo, Bolomboj je doživeo povredu skočnog zgloba kada je nezgodno doskočio i sudario sa kapitenom Ognjenom Dobrićem.

Neizvestan je nastup na "večitom" derbiju, ali Bolomboj bi trebalo da bude spreman za plej-in susret.

Povreda Džoel Bolomboj Izvor: Arena 1 Premium