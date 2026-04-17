ZLO I NAOPAKO PO ZVEZDU! Vasa Micić "sahranio" nadu crveno-belih...
Košarkaši Monaka ostvarili su važnu pobedu u 38. kolu Evrolige čime su prestigli Crvenu zvezdu na tabeli i gurnuli je ispod...
Oni su na svom parketu demolirali Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 108:85.
Ekipa Manučara Markoišvilija je tako obezbedila sebi bolju poziciju pred plej-in borbe i ono što je najvažnije izbegla je deseto mesto.
Najefikasniji kod pobednika bio je Džerom Blosomgejm sa 30 poena (4/9 za tri), Majk Džejms je dodao 20, dok su po 11 dali Tajs, Dialo i Strazel.
Domaći sastav bio je lišen pomoći nekolicine igrača (Mirotić, Nedović) i sa tek osmoricom u rosteru večeras održao je čas košarke Izraelcima.
U poraženom sastavu Kris Džons je bio daleko najbolji sa 17 poena i 10 asistencija. Oturu je imao 14, Malkolm 13, Brajant 11, Blejkni 10...
Vasilije Micić zaustavio se na četiri poena - trojke je šutirao 0/6. Bio je jedan od najgorih među najgorima u timu Hapoela ove večeri...
