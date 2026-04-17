Slušaj vest

Košarkaši Monaka ostvarili su važnu pobedu u 38. kolu Evrolige čime su prestigli Crvenu zvezdu na tabeli i gurnuli je ispod...

Oni su na svom parketu demolirali Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 108:85.

Ekipa Manučara Markoišvilija je tako obezbedila sebi bolju poziciju pred plej-in borbe i ono što je najvažnije izbegla je deseto mesto.

Najefikasniji kod pobednika bio je Džerom Blosomgejm sa 30 poena (4/9 za tri), Majk Džejms je dodao 20, dok su po 11 dali Tajs, Dialo i Strazel.

Domaći sastav bio je lišen pomoći nekolicine igrača (Mirotić, Nedović) i sa tek osmoricom u rosteru večeras održao je čas košarke Izraelcima.

Vasa Micić, Hapoel

U poraženom sastavu Kris Džons je bio daleko najbolji sa 17 poena i 10 asistencija. Oturu je imao 14, Malkolm 13, Brajant 11, Blejkni 10...

Vasilije Micić zaustavio se na četiri poena - trojke je šutirao 0/6. Bio je jedan od najgorih među najgorima u timu Hapoela ove večeri...

ZVEZDA-PARTIZAN_061.jpg
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
zvezda-partizan-437826126.JPG
ZVEZDA-PARIS_07.JPG

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana nose posebne majice u čast Duška Vujoševića