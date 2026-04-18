KK Crvena zvezda navodno intenzivira napore da postigne dogovor sa plejmejkerom Virtusa - Alesandrom Pajolom.

Italijanski plejmejker je već neko vreme tema transfer glasina, a kako je pre nekoliko sedmica već pisano, Crvena zvezda je pokazala konkretno interesovanje za italijanskog pleja, preneo je "Sportandao".

U međuvremenu, košarkaški novinar Arel Ginsberg, je na Tviteru podelio informaciju da srpski klub snažno insistira na postizanju dogovora sa Pajolom, koji je postao jedan od glavnih transfer ciljeva Crvene zvezde.

Ove sezone Pajola u Evroligi u dresu Virtusa ima učinak od 4 poena, 2,7 skokova i 4,2 asistencije u proseku.

profimedia-0956612286.jpg
KK Crvena zvezda
cukaricki-radnik-7385514.JPG
zvezda-vojvodina-686468.JPG

