Predsednik KK Crvena zvezdaŽeljko Drčelić dao je kratak osvrt na tekuću sezonu kluba sa Malog Kelemgdana.

Prema rečima Drčelića, Zvezda neće odustati od zacrtanog puta - ka uspehu!

Željko Drčelić Foto: Starsport

- U životu uvek idem na pobedu, verujem u sebe. Taj pristup se apsolutno poklapa s filozofijom Crvene zvezde – pružiti maksimum, biti najbolja verzija sebe ići na pobedu, stremiti najvišim ciljevima - rekao je Drčelić za Meridian sport.

Zvezda već drugu godinu zaredom uspeva da se nađe među deset najboljih timova.

- Nećemo se nikad sakrivati, ambicije se znaju. Uvek stremimo ka pobedi, ali u sportu nema podrazumevanih stvari. Kao predsednik kluba da budem lažno skroman i govorim kako nemamo ambicije. Stremimo i stremićemo uvek najvišim ciljevima, jer je samo to put do velikih uspeha, a taj put je ispunjen i usponima i padovima. Ali, to ne znači da postoji opcija da odustanemo od ambicija. Da, nismo obezbedili direktan plasman u plej-of, ali smo drugu godinu zaredom obezbedili plasman u plej-in. Moramo da naglasimo, u ligi gde u kojoj jedna ili dve pobede mogu da vas lansiraju do četvrtog, petog mesta, a poraz, ili dva da vas spuste za dve, tri pozicije. Mi smo dve godine uzastopno ligaški deo Evrolige završili sa pozitivnim skorom, na 34, odnosno 38 utakmica. Ovo nije kup, već ligaški sistem, u kome igramo protiv najboljh timovima u Evropi, pa mislim da su 18, odnosno 21 trijumf u ligaškom delu rezultati za poštovanje, koji pokazuju progres i težnju da Zvezda pobeđuje u kontinuitetu.

Crveno-beli žele da na zdravim temeljima grade uspeh i istovremeno unapređuju klub na svim frontovima.

- Ovo je put i mi kroz progres koji ostvarujemo, otkrivamo takođe u kojim smerovima postoji još prostora za usavršavanje. Osećamo satisfakciju zbog svega urađenog, svesni koliko je bilo potrebno da neke stvari koje su nadomak uspeha budu i potvrđene, ali i vidimo prostor za još veći rad i unapređenje na svim poljima. To je put do šampionskih staza i kojim mi želimo da idemo.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda se nalazi u krugu klubova o kojima Evroliga razmatra da postanu stalni partneri u budućnosti.

- Velika je stvar da nas ostali prepoznaju kao direktnog konkurenta, da žele da to dokažu na terenu, da steknemo poštovanje, odnos uvažavanja, da razmatraju da budemo deo stalne postave – klub sa stalnom licencom. Tako da sve može da se posmatra i na više načina. Ali, treba biti i realan. Pogledajte koliko ekipa je koncipiralo i selektiralo tim sa “napadom” na samu završnicu, a završio je daleko ispod Crvene zvezde. Zadržati se u vrhu, stalno unapređivati sistem i rezultatski pratiti taj trend velika je stvar, koje ne da treba da se stidimo, već da budemo svesni lične snage, mogućnosti ali i da sve vreme, kao odgovorni ljudi, imamo u glavama da na ovom nivou, svaki pad koncetracije skupo košta i teško može da se nadoknadi.

Pred Zvezdom je plej-in Evrolige, a prva prepreka je Barselona.

- Borimo se do samog kraja, na svakoj utakmici, pametno analiziramo i dobre i loše urađene stvari, kako bismo iz svake situacije izašli jači i nastavili put – u to ne sumnjam – ka uspehu - zaključio je Željko Drčelić.

