Bivši košarkaš Crvene zvezde, a sada poznati analitičar Milutin Aleksić, prokomentarisao je situaciju crveno-belih u Evroligi.

Zvezda je regularni deo sezone završila na 10. poziciji, i dalje ima šanse da se domogne plej-ofa, ali je čeka paklen put.

Crveno-beli će u utorak gostovati Barseloni u prvom meču plej-ina, a ukoliko uspeju da naprave podvig, u petak će u borbi za doigravanje gostovati poraženom iz duela između Panatinaikosa i Monaka.

Aleksić veruje da crveno-beli mogu do plej-ofa.

"Tabela me ne iznenađuje. Pričali smo da će ovih deset ostati u deset, a sad kojim redosledom. Pokazalo je ovo zadnje kolo kako se igraju važni mečevi. Kontrola svih 40 minuta. Ono gde nisam očekivao je Monako. Očekivao sam da koliko Hapoelu znači domaći teren, da pruži bolji otpor", rekao je Milutin Aleksić koji veruje da Crvena zvezda baš protiv Monaka ima šanse, ukoliko prvo bude bolja od Barselone u utorak, pošto očekuje da Panatinaikos prođe kao sedmi", rekao je za "TV Una" Milutin Aleksić.

Osvrnuo se i na rezultate u samom finišu regularnog dela elitnog takmičenja.

"Ne mogu da kažem da je poraz Zvezde od Real Madrida pad forme. Zvezda je svoje šanse izgubila u ranijim mečevima. Protiv Partizana u oba meča, Makabija i Bajern. Zvezda je imala lepe pobede na strani i kod kuće, ali na kraju to nije valorizovala. To da je pad forme izgubiti od Reala, to je...", nije završio rečenicu Aleksić.

"Zvezda je, ponoviću, odigrala dobru sezonu, ali svoju zgodnu siituaciju, u koju se sama dovela, propustila je na tim pomenutim mečevima. Zato je taj meč protiv Reala trebalo da bude rasterećeniji. Mora da se igra u kontinuitetu. Zvezda ne može da dozvoli sebi luksuz", dodao je bivši košarkaš Zvezde.

Ne dopada mu se atmosfera koja trenutno vlada u javnosti.