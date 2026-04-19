VREME JE ZA "BOMBARDOVANJE" NA KVADRAT! Nadir Hifi otkrio gde bi mogao da nastavi karijeru!
Košarkaš Pariza Nadir Hifi izrazio je želju da nastavi karijeru u NBA ligi u intervjuu za "Le Parizijen".
Hifi je tokom dosadašnjeg dela sezone ostvario prosek od oko 19,9 poena, uz 3,1 skokova i 3,8 asistencija. Brojke su tek nešto nezahvalnije u evroligaškim okvirima, 18,9 poena, uz 2,3 skokova, i 3,8 asistencija.
- Nije tajna, osećam da sam spreman. Nadam se da ću dobiti priliku već ovog leta. Viš ne mogu da se prijavim za Draft, ali se nadam ugovoru kao slobodan igrač. Nije sve do mene - jedino što mogu jeste da nastavim da dokazujem svoju vrednost na terenu. Znam da postoji veliko interesovanje i iz Evrope, ali sam i dalje pod ugovorom sa Parizom. U svakom slučaju, trenutno mi je jedina opcija NBA - rekao je Hifi.
Hifi u najjačoj ligi sveta došao do punog izražaja, tačnije njegov stil košarke - trči, pucaj i "bombarduj" bez mnogo stresa.
