Javno je kritikovao igrače pred okršaj Crvene zvezde i Barselone.
PALO RIBANJE PRED OKRŠAJ BARSELONE I CRVENE ZVEZDE: Neprihvatljivo je to šta su igrači radili pred okršaj u utorak!
Košarkaši Barselone će u utorak od 20,.45 dočekati Crvenu zvezdu u okviru plej-ina Evrolige, a Katalonci su dva dana uoči tog duela doživeli iznenađujući poraz od Ljeide u okviru domaćeg šampionata - 90:80.
Trener Barselone Ćavi Paskval bio je ljut na određene igrače katalonskog kluba:
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport
- Pojedini igrači su više mislili na meč sa Zvezdom u utorak nego na ovu ovde utakmicu - ljutito je izjavio Paskval, pa potom nastavio:
- Moramo da okrenemo novi list, jer se utakmice u domaćem prvenstvu i Evroligi moraju potpuno razdvojiti - pojasnio je Paskval!
