Slušaj vest

Košarkaši Barselone će u utorak od 20,.45 dočekati Crvenu zvezdu u okviru plej-ina Evrolige, a Katalonci su dva dana uoči tog duela doživeli iznenađujući poraz od Ljeide u okviru domaćeg šampionata - 90:80.

Trener Barselone Ćavi Paskval bio je ljut na određene igrače katalonskog kluba:

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026

- Pojedini igrači su više mislili na meč sa Zvezdom u utorak nego na ovu ovde utakmicu - ljutito je izjavio Paskval, pa potom nastavio:

- Moramo da okrenemo novi list, jer se utakmice u domaćem prvenstvu i Evroligi moraju potpuno razdvojiti - pojasnio je Paskval!

BONUS VIDEO:

Delije ovacijama pozdravile Kodija Milera-Mekintajera Izvor: Kurir