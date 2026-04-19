Olimpija iz Milana iza sebe ima još jednu tešku sezonu i četvrtu godinu zaredom su ostali bez plej-ofa.

Armoni Bruks je ove godine bio jedan od zapaženijih igrača italijanskog tima sa 13,1 poenom uz 3,5 skokova i 41,6% šuta za tri poena na 38 utakmica koliko je u Evroligi odigrao ove sezone.

Bruks bi bio spreman i da napusti Milano ovog leta, ali da trenutno razmišlja i o ostanku.

"Bila je ovo sezona puna uspona i padova, znamo da smo mogli da uradimo više, a borili smo se u svakom meču. Mi smo dobra ekipa, zato ovo nije bilo uzaludno. Na ličnom planu, sezona nije bila loša, ali timski rezultat je razočaravajuć jer nismo došli do plej-ofa. Moj cilj je da ostanem u Milanu. Videćemo šta će se dogoditi. Moram da razgovaram sa porodicom i agentima pa da vidimo. Nemam šta drugo da kažem", rekao je Bruks.

Naveo je da neće ići u NBA i da će ostati u Evropi, ali da nije siguran u kom će klubu igrati i dodao da mu je drago što ima mesto u Evroligi jer je liga kompetitivna i konstantno napreduje.