Italijanski košakraški velikan Virtus Bolonja uskoro će dobiti nove vlasnike.

Masimo Zaneti, prvi čovek Virtus Bolonje, objavio je da će uskoro prodati legendarni klub i predati ga novim vlasnicima.

Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

Virtus je ove sezone u trci za Skudeto pošto su na deobi prve pozicije šest kola pre kraja sa skorom 19-5, dok su u Evroligi razočarali i bili 17. sa svega 14 pobeda i 24 poraza.

Čak su smenili i trenera Duška Ivanovića i na njegovo mesto postavili njegovog pomoćnika Nenada Jakovljevića.

- Ukoliko se javi neko ko bi kupio Virtus i pokazao da poseduje dovoljno novca, želje i ambicije, biću voljan da ga saslušam. Klub je za sada moj, ako niko ne želi da preuzme ja ću ostati na čelu. Bilo kako bilo, uskoro ću napuniti 80 godina i saslušaću ponude. Ponavljam, sve ide napred, imamo planove za godine koje dolaze i razgovaramo sa Evroligom o obnovi licence. Voleo bih da i posle 2026. godine budem predsednik Virtusa, čak i kada se preselimo u novu dvoranu, a uprava bude drugačija od sadašnje. To bi bio prikladan završetak ove prelepe decenije. Kao vlasnik, stigao sam do Serije A2, krenuo sa promocijom i Kupom Italije, i od tada, po jedan trofej svake godine. Vratili smo titulu prvaka Italije - rekao je Zaneti.

Poručio je navijačima da podrže trenera Jakovljevića.

- Dajmo novom treneru vremena, budimo uz njega, ekipa ga prati, povređeni igrači će se vratiti, a već smo videli napredak u poslednjih nekoliko utakmica. Bio bih zadovoljan dosadašnjim tokom sezone, da nije bilo tog neprekidnog niza loše sreće. Ipak, i dalje smo prvi na tabeli u ligi - zaključio je Masimo Zaneti.

