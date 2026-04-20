BUM U EVROPSKOJ KOŠARCI! Prodaje se Virtus iz Bolonje, oglasio se bogati vlasnik!
Italijanski košakraški velikan Virtus Bolonja uskoro će dobiti nove vlasnike.
Masimo Zaneti, prvi čovek Virtus Bolonje, objavio je da će uskoro prodati legendarni klub i predati ga novim vlasnicima.
Virtus je ove sezone u trci za Skudeto pošto su na deobi prve pozicije šest kola pre kraja sa skorom 19-5, dok su u Evroligi razočarali i bili 17. sa svega 14 pobeda i 24 poraza.
Čak su smenili i trenera Duška Ivanovića i na njegovo mesto postavili njegovog pomoćnika Nenada Jakovljevića.
- Ukoliko se javi neko ko bi kupio Virtus i pokazao da poseduje dovoljno novca, želje i ambicije, biću voljan da ga saslušam. Klub je za sada moj, ako niko ne želi da preuzme ja ću ostati na čelu. Bilo kako bilo, uskoro ću napuniti 80 godina i saslušaću ponude. Ponavljam, sve ide napred, imamo planove za godine koje dolaze i razgovaramo sa Evroligom o obnovi licence. Voleo bih da i posle 2026. godine budem predsednik Virtusa, čak i kada se preselimo u novu dvoranu, a uprava bude drugačija od sadašnje. To bi bio prikladan završetak ove prelepe decenije. Kao vlasnik, stigao sam do Serije A2, krenuo sa promocijom i Kupom Italije, i od tada, po jedan trofej svake godine. Vratili smo titulu prvaka Italije - rekao je Zaneti.
Poručio je navijačima da podrže trenera Jakovljevića.
- Dajmo novom treneru vremena, budimo uz njega, ekipa ga prati, povređeni igrači će se vratiti, a već smo videli napredak u poslednjih nekoliko utakmica. Bio bih zadovoljan dosadašnjim tokom sezone, da nije bilo tog neprekidnog niza loše sreće. Ipak, i dalje smo prvi na tabeli u ligi - zaključio je Masimo Zaneti.
