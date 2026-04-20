Regularni deo Evrolige je završen i poznato je ko će se naći u plej-ofu, a ko će kroz plej-in pokušati da stigne do naredne faze.

Svoje mesto u plej-ofu preko plej-ina traži i Crvena zvezda koja će u utorak gostovati Barseloni (20.45), a uoči ove faze takmičenja sumiraćemo i statističke lidere Evrolige za regularni deo sezone.

Najbolji strelci

Prvo mesto na ovoj listi zauzeo je Saša Vezenkov iz Olimpijakosa sa 19,4 poena u proseku.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa

Za njim idu Kendrik Nan (Panatinaikos, 19 poena), Nadir Hifi (Pariz, 18,9 poena), Timote Luvavu-Kabaro (Baskonija, 18,2 poena) i Karsen Edvards (Virtus, 17,3 poena).

Kod večitih je najbolji bio igrač Crvene zvezde, Džordan Nvora sa prosekom od 17,1 poena i zauzeo je šesto mesto, dok je Dvejn Vašington sa 14,9 poena bio na 14. poziciji.

Najbolji skakači

Nikola Milutinov (Olimpijakos) i Džejlen Hord (Makabi) dele prvu poziciju na listi najboljih skakača sa po 7,1 skokom po meču.

Slede Edi Tavares (Real Madrid) sa 6,8 skokova, Huančo Ernangomez (Panatinaikos) sa 6,7, dok peto mesto dele Saša Vezenkov (Olimpijakos) i Mozes Rajt (Žalgiris) sa po 6,6 skokova.

Kod večitih je najbolji bio Čima Moneke iz Crvene zvezde koji je sedmi na listi sa 6,5 skokova, dok je Isak Bonga iz Partizana sa 5,6 skokova bio na poziciji deset.

Najbolji asistenti

Kodi Miler-Mekintajer iz Crvene zvezde prvi je na ovoj listi sa prosekom od 7,5 asistencija po meču.

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea

Slede Majk Džejms iz Monaka i Silven Francisko iz Žalgirisa sa po 6,4 asistencija, Mekinli Rajt iz Dubaija (6,1) i Tomas Vokap iz Olimpijakosa (5,9). Kod Partizana najbolji asistent bio je Nik Kalates sa 4,2 asistencije u proseku i zauzeo je 20. poziciju.

Indeks korisnosti

Saša Vezenkov prvi je na ovoj listi sa 23,6 indeksnih poena u proseku i glavni je kandidat za MVP trofej. Ilajdža Brajant iz Hapoela je drugi (20,6), dok za njima idu Nikola Milutinov, Silven Fracisko i Majk Džejms. Zvezdin Čima Moneke je šesti sa indeksom 18,8, dok je Isak Bongda najbolji u Partizanu sa prosečnim indeksom korisnosti 14,3.

