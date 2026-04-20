Košarkaš Crvene zvezde, Čima Moneke, izneo je svoje utiske nakon poraza od Partizana u poslednjem kolu Top 8 faze regionalne ABA lige.

Iako utakmica nije bila od rezultatskog značaja za crveno-bele, koji su trenutno maksimalno fokusirani na predstojeći okršaj sa Barselonom u plej-inu Evrolige, Moneke ne krije da mu je poraz od Partizana teško pao.

"Za mene lično, bilo je veoma teško. Neću da lažem. Očigledno, pobeda ili poraz u ovakvoj utakmici ne prave razliku, ali kada igraš protiv najvećeg rivala, nikada ne želiš da izgubiš. Ali u ovom trenutku Evrolige, Barcelona je najvažnija utakmica. Bukvalno najvažniji meč sezone do sada. Ako izgubimo, gotovi smo. Tako da – da, bilo je teško mentalno se pripremiti za Partizan, ali kada je utakmica počela, sve je bilo samo o tome", rekao je u razgovoru za "Meridian sport" Moneke.

Otkrio je Nigerijac i šta je glavni uzrok poraza.

"Isto svaki put. Odbrana, užasna odbrana u prvom poluvremenu je odlučila. Mislim da smo primili 50 poena. Ne možeš nikoga pobediti tako", kaže Moneke i dodaje:

"A onda smo se vratili u utakmicu sa odličnom odbranom u drugom poluvremenu, velikom energijom i pogodili smo neke važne šuteve u pravom trenutku. Ali sve se svodi na odbranu. Nažalost, mi smo tim koji igra odbranu tek kada počnemo da pogađamo šuteve. A ne bi trebalo da bude tako, ali takva nam je situacija".

Problemi u Zvezdinoj igri se ponavljaju već duže vreme.

"Govorimo to cele sezone, ali ništa se ne menja, tako da je posebno u poslednjih 10 utakmica bilo baš loše. Sada je najvažniji utorak – da uradimo šta god treba i damo sve od sebe. Želim da izađemo na teren i da padnemo od umora kada se utakmica završi".

Otkrio je košarkaš crveno-belih da je njegov nastup bio pod znakom pitanja, jer je imao određenih problema sa povredama.

"To su normalne stvari. Iskreno, samo sam srećan što sam mogao da igram. Zadobio sam nekoliko povreda u prošloj utakmici i bilo je teško, nisam znao da li ću moći da igram večeras, ali nosimo se sa nekim stvarima. Ja lično, samo sam srećan, mentalno sam dobro, glava mi je čista. Želim da budem agresivan. Moram da budem agresivniji. Želim više da učestvujem u igri, tako da ću se postarati da tako i bude".

Crvenu zvezdu u utorak u Barseloni očekuje najvažniji meč u dosadašnjem delu sezone.

"Za mene je ova sezona sve. Za mene, kao i za naše navijače. Iskreno, imaću gorak ukus u ustima ako ne uđemo u play-off. Tako se osećam. Želim da svako ko ovo sluša ili čita zna da ću dati apsolutno sve što imam".

Podsetimo, meč plej-ina Evrolige između Barselone i Crvene zvezde na programu je u utorak od 20.45.