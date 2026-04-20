Crveno-beli moraju da pobede kako bi ostali u Evroligi. U slučaju trijumfa igraće protiv poraženog iz utakmice Panatinaikos - Monako.

Utakmica Barselona - Crvena zvezda je na programu u utorak sa početkom od 20.45 časova.

Dan nakon poraza u abaligaškom večitom derbiju Saša Obradović se prisetio prethodne utakmice odigrane u Barseloni. Domaćin je krajem marta stigao do pobede u 34. kolu nakon produžetka.

"Pa dobro, dosta smo naučili iz prethodne utakmice u Blaugrani, možda su neke isto izgubljene lopte koštale, naivnost u pravljenju faulova na kraju utakmice. Ono što je najviše smetalo, nismo nalazili mis-mečeve, preuzimanje je moglo biti bolje, neke "target" igrače smo promašili i u nekim fazama selekcije šuta koja nije bila najbolja. I pod svim tim okolnostima imali smo produžetak, mogli smo da pobedimo, prelomimo. Opet kažem, te sve stvari moraju da se igraju mnogo bolje, ekipa sa velikim očekivanjima uvek mora imati rešenja, pogotovo kada je na liniji", rekao je Saša Obradović.

Otkrio je trener ekipe sa Malog Kalemegdana da će, uprkos problemima koje su imali, Džoel Bolomboj i Semi Odželej biti uz ekipu u Kataloniji.

"To ćemo videti, on ide sa nama. Semi nije pao na kuk na koji je pao u Blaugrani već, sada ćemo videti, ali on ima jako veliku želju da igra, siguran sam da će da bude tu".

Iskustvo u ovakvim utakmicama je na strani Barselone, ali postoje i segmenti igre kojima bi crveno-beli mogli da naprave prednost.

"Minus u iskustvu, pričamo o tome... Ono što je naš glavni kvalitet, odbrambena agresivnost, dobro razrađene stvari, zagrađivanje koša i u prvoj utakmici smo prilično dobro branili tranziciju. Iz grešaka u napadu smo im davali poene, to mora da se iskontroliše. Izlaz iz blokova i odbrana na Panteru je bila dobra. Druga stvar su ove stvari koje sam već istakao, mora bolje".

Bilo je reči i o igri Kodija Miler-Mekintajera koji je u nedelju protiv Partizana proveo na terenu 28 minuta.

"Danas i sutra nije isto, svaka utakmica kada je Partizan u pitanje uvek je moranje, nije lako ni kalkulisati, ako je i to možda bilo u glavi. Hoćeš da pobediš svakako, ali može na drugoj strani da ispašta, energija i emocije. Opet, ove su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju. Ne sme da bude nekih izgovora".

Dobio je Obradović pitanje da li je postojao plan da protiv Partizana igraju mlađi košarkaši.

"Nije to bilo pitanje za mene, ako je neko trebao da reaguje, onda je to klub. Oni su izdali saopštenje i da ta odluka da se odloži utakmica nije bila ispoštovana i morao si da igraš".

Istakao je vrline narednog protivnika.

"Ja mislim da je najvažnija njihova igra na niskom postu, to im je možda jedna trećina i više... Kroz Klajburna, Šengeliju, pomalo Para... To su stvari koje moramo da branimo. Videćemo, nešto individualno, nešto timski, ali moramo biti dobro povezani".

Tajson Karter je partijom protiv Partizana (12 poena, četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte) pokazao da bi mogao da ima solidnu ulogu.

"Vidi se od početka, neko insistiranje da igra kada nije spreman, sada vremenom dobija na vrednosti. On je sigurno, nije onakav kakav je bio u oktobru, ali je ova utakmica otvorila dosta tema i razmišljanja da treba da bude uključen u celu priču još više. Čak i protiv Pantera je odigrao dobro skoro svaki put u odbrani prošli put, a sada dobija "noge" sve više", poručio je Saša Obradović.

