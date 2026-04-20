- Drugu utakmicu protiv Barselone smo odigrali korektno, imali smo šansu da pobedimo kroz produžetak, ali je najbitnije da nam ide ova treća, najvažnija. Nema nekih iznenađenja, idemo tamo da pobedimo. Mi idemo tamo da dobijemo meč, to je najvažnije ove sezone. Imamo dužu klupu, tu treba tražiti šansu. Oni su iskusna ekipa sa sjajnim igračima, ali u toj klupi bih tražio šansu - počeo je priču Davidovac, pa u dahu nastavio:

Dejan Davidovac

- Iskusni su igrači, to im je prednost. Mi moramo 40 minuta fizički na visokom nivou da igramo i da nemamo oscilacija. I Sale (Obradović) nam je to rekao, motivacija postoji, ne treba nešto isticati. Fokus će biti jako važan.

Za kraj je zaključio kako je ekipa spremna na prilagođavanje.

- Oni menjaju dosta stvari tokom meča, to su igrači koji igraju na visokom nivou dugi niz godina. Mi samo treba da se fokusiramo i razmišljamo dosta o našoj igri - zaključio je Dejan Davidovac.

