Dan nakon poraza od Partizana u ABA ligi i dan pre utakmice plej-ina protiv Barselone u gostima Ognjen Dobrić je pričao o onome što očekuje crveno-bele.

Upitan je krilni košarkaš kako se priprema za utakmicu.

"Nemam posebne rituale, trudim se da budem fokusiran na utakmicu koja sledi. Mislim da je tim fokusiran, zna važnost, zna šta nam donosi pobeda u Barseloni, potencijalni plej-of. Svi su svesni toga, mislim da je ekipa spremna za takve mečeve, samo da ekipa to energetski isprati, biće u redu", rekao je Dobrić i dodao:

"Utakmica kao utakmica, u takvom smo ritmu da igramo na dva-tri dana, ništa nam drastično nije novo. Neke sitne povrede su oporavljene, nadam se da će svi biti spremni".

Upitan je o utakmici protiv Partizana koja je odigrana samo dva dana pre teškog gostovanja Barseloni..

"Pokušavamo da odigramo najbolje moguće svaku utakmicu, probamo da izbegnemo povrede. Ovu smo izgubili, već sutra je nova utakmica, nemamo previše vremena da razmišljamo o tome, imali smo i neke povrede o kojima smo morali da mislimo", poručio je Dobrić.

