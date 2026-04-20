"Veoma važna utakmica. Cele sezone se borimo za plej-of. Nismo stigli do njega direktno, ali smo obezbedili da prvu utakmicu plej-ina igramo kod kuće. Igramo protiv tima koga smo dvaput pobedili, ali u oba navrata je bilo teško to učiniti", objasnio je Ćavi Paskval.

Španac očekuje težak meč i poziva navijače na mobilizaciju.

"Nadajmo se da će 'Palata' bii puna naših navijača i da ćemo odigrati dobru utakmicu jer će biti veoma teško pobediti. 'Palata' nikada ne razočara. Iako je utorak i četvrt sata kasnije nego obično, potrebne su nam pune tribine, veoma pozitivna atmosfera i uveren sam da će tako i biti".

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Prokomentarisao je i igranje utakmice biti ili ne biti za ostanak u takmičenju.

"Početak utakmice će biti važan. Videćemo da li možemo biti dosledni i igrati sa malom prednošću. U svakom slučaju, moramo biti spremni za svaki scenario, biti čvrsti u našoj igri, izbegavati izgubljene lopte i kontrolisati skokove i odbrambenu tranziciju", podvukao je.

Za medije je govorio i iskusni gruzijski krilni centar Toko Šengelija.

"Ovo je finale. Stigli smo ovako daleko da bismo odigrali ovu utakmicu i zaradili još jednu šansu da budemo u plej-ofu. Svi znamo koliko je ova utakmica važna. Biće sjajna. Navijači će odigrati vitalnu ulogu", rekao je Gruzijac.

