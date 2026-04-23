Drama u evropskoj košarci se nastavlja - nakon sastanka deoničara Evroliga ponovo je otvorena tema velikih promena u elitnom takmičenju, uključujući i potencijalne odlazke i nove dugoročne licence.

Prema navodima španskih medija, jedna od glavnih tema bili su planovi o novim desetogodišnjim licencama za zainteresovane klubove, kao i pokušaji da se zaustavi širenje projekta NBA Evropa. Za sada je Evroliga uspela da zadrži ključne klubove poput Barselona i Bajern Minhen, dok se očekuje da isti status potvrde i Fenerbahče i Real Madrid.

Ipak, paralelno sa tim, sve su glasnije informacije da bi francuski Asvel mogao da napusti Evroligu.

Kako piše „Encestando“, klub koji je već sedam sezona deo elitnog takmičenja i jedan od 13 deoničara, ima ozbiljne finansijske probleme i teško može da prati tempo i budžetske zahteve Evrolige, što se već godinama vidi i kroz slabije rezultate.

Zbog toga su u Asvelu već vođeni razgovori sa FIBA o mogućem prelasku u FIBA Ligu šampiona, gde je ove sezone do četvrtfinala stigla i Alba Berlin. Konačna odluka očekuje se do 30. aprila, ali još uvek nije zvanično potvrđena.

U slučaju da Asvel zaista napusti Evroligu, njegovo mesto bi mogao da zauzme pobednik Evrokup.

U finalnoj seriji trenutno vodi Burg protiv Bešiktaš, čiji je trener selektor Srbije Dušan Alimpijević. Mada pitanje je veliko koliko Burg može da ispuni finansijske zahteve Evrolige. Tako da je bez obzira na ishod finala Bešiktaš mnogo bliži mestu u Evroligi.

