VEČITI MORAJU DA SPREME DO 80 MILIONA EVRA! Evroliga odredila basnoslovne cene za licencu! Crno-beli dobijaju popust, isplivali detalji!
Zapravo, to neće biti proširenje s obzirom na to da je licenca zamrznuta moskovskom CSKA još 2022. godine i da će Asvel napustiti takmičenje i najverovatnije se okrenuti FIBA.
Trenutno, uključujući i pomenuta dva tima, ali i Monako koji ima desetogodišnju licencu, postoji 13 klubova koji čine vlasničku strukturu takmičenja:
- Efes
- Monako
- Baskonija
- Barselona
- Bajern Minhen
- Fenerbahče
- Monako Tel Aviv
- Olimpijakos
- Panatinaikos
- Real Madrid
- Žalgiris
- Asvel
- CSKA Moskva
Prema informacijama španskog portala "Encestando", trenutno je 17 ekipa koji žele da dođu do dugoročne licence.
Tu su neki klubovi koji već duži niz godina igraju u ovom takmičenju, među njima su Partizan, Crvena zvezda, Monako, Virtus, povratnik u takmičenje Valensija, ekipa koja je platila jednosezonsku licencu Dubai, osvajač prošlogodišnjeg Evrokupa Hapoel Tel Aviv, ali i Zenit, Galatasaraj, Napoli i klub koji će biti oformljen u Londonu.
Očekuje se da cena za takozvanu A licencu bude papreno skupa, a procena je da bi mogla da iznosi između 45 i 80 miliona evra. Autor teksta navodi da, odabrane ekipe, ne bi morale da plate sve odjednom, već kroz godišnje rate.
Takođe, navodi se da će pojedini klubovi imati "popust", odnosno da, u slučaju da dobiju licencu, neće plaćati istu sumu kao ostali. Radi se o ekipama za koje se smatra da već doprinose razvoju Evrolige, a to su Partizan, Virtus i Valensija, navodi pomenuti španski portal.
Bonus video: