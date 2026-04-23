Zapravo, to neće biti proširenje s obzirom na to da je licenca zamrznuta moskovskom CSKA još 2022. godine i da će Asvel napustiti takmičenje i najverovatnije se okrenuti FIBA.

Trenutno, uključujući i pomenuta dva tima, ali i Monako koji ima desetogodišnju licencu, postoji 13 klubova koji čine vlasničku strukturu takmičenja:

  1. Efes
  2. Monako
  3. Baskonija
  4. Barselona
  5. Bajern Minhen
  6. Fenerbahče
  7. Monako Tel Aviv
  8. Olimpijakos
  9. Panatinaikos
  10. Real Madrid
  11. Žalgiris
  12. Asvel
  13. CSKA Moskva

Prema informacijama španskog portala "Encestando", trenutno je 17 ekipa koji žele da dođu do dugoročne licence.

Tu su neki klubovi koji već duži niz godina igraju u ovom takmičenju, među njima su Partizan, Crvena zvezda, Monako, Virtus, povratnik u takmičenje Valensija, ekipa koja je platila jednosezonsku licencu Dubai, osvajač prošlogodišnjeg Evrokupa Hapoel Tel Aviv, ali i Zenit, Galatasaraj, Napoli i klub koji će biti oformljen u Londonu.

KK Crvena zvezda - KK Partizan derbi

Očekuje se da cena za takozvanu A licencu bude papreno skupa, a procena je da bi mogla da iznosi između 45 i 80 miliona evra. Autor teksta navodi da, odabrane ekipe, ne bi morale da plate sve odjednom, već kroz godišnje rate.

Takođe, navodi se da će pojedini klubovi imati "popust", odnosno da, u slučaju da dobiju licencu, neće plaćati istu sumu kao ostali. Radi se o ekipama za koje se smatra da već doprinose razvoju Evrolige, a to su Partizan, Virtus i Valensija, navodi pomenuti španski portal.






