Američki košarkaš koji igra za reprezentaciju Crne Gore, Kajl Olman, dogovorio je uslove za prelazak u Partizan od predstojećeg leta, navodi portal "Encestando".

Olman ove sezone igra veoma dobro za Turk Teleokm, a prethodne dve sezone je igrao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu.

Ima 28 godina, visok je 1,91 metara, a može da pokriva pozicije plejmejkera i beka. Ove sezone na utakmicama Evrokupa u proseku je imao 14,3 poena, uz 3,6 asistencija u proseku i 48 odsto pogođenih šuteva za tri poena.

Kajl Olmen u dresu Turk Telekoma

Ekipu je vodio do polufinala, a izabran je za najbolju petorku takmičenja.

U prvenstvu Turske beleži 12,8 poena, 3,6 asistencija i 2,3 skokova, a prošlog leta je na Evropskom prvenstvu u dresu Crne Gore imao 10,2 poena, 5 asistencija i 4,2 skoka po utakmici.

Zamena za Vašingtona

Kajl Olman, ako zaista dođe u Partizan, mogao bi da zameni Dvejna Vašingtona, koji se nalazi na izlaznim vratima kluba.

Postojalo je obostrano interesovanje za produžetak saradnje, ali navodno nije došlo do dogovora između igrača i ekipe, pa bi Amerikanac, nakon jedne sezone mogao da napusti crno-bele.

Dvejn Vašington se raduje posle promašaja Karlika Džonsa

Kada je reč o narednoj sezoni, Partizan je za sada obezbedio dolazak Žofrija Lovernja koji će moći da igra i u aktuelnoj sezoni na utakmicama Košarkaške lige Srbije, a obezbeđen je ostanak Karlika Džonsa.

