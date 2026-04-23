ŠTA TO BEŠE PREDNOST DOMAĆEG TERENA? Potpuno bizarna situacija u Evroligi!
Košarkaši Real Madrida obezbedili su treću poziciju na tabeli Evrolige i pred svojom publikom će dočekati šestoplasirani Hapoel.
Utakmica je okarakterisana kao meč visokog rizika i biće igrana pod striktnim bezbednosnim merama,a malobrojna publika koja će dobiti dozvolu da uđe biće dodatno proverena.
Hala Real Madrida prima oko 15.000 ljudi, a u plej-ofu neće biti više od 8.000 ljudi po utakmici.
Među ključnim bezbednosnim merama definisano je sledeće:
Mesta pored terena ostaće prazna.
Ulaz je dozvoljen vlasnicima sezonskih karata uz ličnu kartu, kao i za prenete sezonske karte uz ličnu kartu i dokument o prenosu od vlasnika karte.
VIP lože: obavezna je identifikacija svih prisutnih.
Nema prodaje pojedinačnih ulaznica niti prisustva gostujućih navijača.
Pojačana kontrola na ulazu. Ograničavanje navijačke koordinacije i elemenata navijanja isključivo na sportski kontekst.
Kapije će biti otvorene ranije nego obično.
Bezbednosno angažovanje uključuje 450 policajaca.
Pojačano prisustvo privatnog obezbeđenja.
Real i Hapoel su već igrali jednu utakmicu u Madridu i ona je bila bez prisustva publike i okarakterisana je kao meč visokog rizika.
Prva utakmica plej-ofa igra se 29. aprila, a serija će se završiti najkasnije 13. maja. Prva, druga i eventualno peta utakmica biće igrane u Madridu, a treća i ako bude potrebe, četvrta, igraće se u Sofiji.