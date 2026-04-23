Košarkaši Real Madrida obezbedili su treću poziciju na tabeli Evrolige i pred svojom publikom će dočekati šestoplasirani Hapoel.

Utakmica je okarakterisana kao meč visokog rizika i biće igrana pod striktnim bezbednosnim merama,a malobrojna publika koja će dobiti dozvolu da uđe biće dodatno proverena.

Hala Real Madrida prima oko 15.000 ljudi, a u plej-ofu neće biti više od 8.000 ljudi po utakmici.

Među ključnim bezbednosnim merama definisano je sledeće:

Mesta pored terena ostaće prazna.

Ulaz je dozvoljen vlasnicima sezonskih karata uz ličnu kartu, kao i za prenete sezonske karte uz ličnu kartu i dokument o prenosu od vlasnika karte.

VIP lože: obavezna je identifikacija svih prisutnih.

Nema prodaje pojedinačnih ulaznica niti prisustva gostujućih navijača.

Pojačana kontrola na ulazu. Ograničavanje navijačke koordinacije i elemenata navijanja isključivo na sportski kontekst.

Kapije će biti otvorene ranije nego obično.

Bezbednosno angažovanje uključuje 450 policajaca.

Pojačano prisustvo privatnog obezbeđenja.

Real i Hapoel su već igrali jednu utakmicu u Madridu i ona je bila bez prisustva publike i okarakterisana je kao meč visokog rizika.

Prva utakmica plej-ofa igra se 29. aprila, a serija će se završiti najkasnije 13. maja. Prva, druga i eventualno peta utakmica biće igrane u Madridu, a treća i ako bude potrebe, četvrta, igraće se u Sofiji.