OVO JE NESTVARNO - OLIMPIJAKOS RAZBIJA SEF ZA KODIJA: Astronomska ponuda iz Pireja Zvezdinom plejmejkeru!
Olimpijakos sprema renoviranje tima za narednu sezonu, pogotovo na spoljnim pozicijama.
Sada su grčki mediji otkrili su finansijske detalje ugovora koji je Olimpijakos ponudio košarkašu Zvezde Kodiju Mileru-Mekintajeru.
Pregovori su navodno u poodmakloj fazi, a ponuda koja je stigla na adresu američkog organizatora igre spada u red najizdašnijih u Evropi. U pitanju je ugovor na dve godine uz opciju produžetka na još jednu, čija ukupna vrednost može dostići gotovo osam miliona evra, piše "Sport24".
Plan je da Miler-Mekintajer u prve dve sezone inkasira po 2,5 miliona evra godišnje, dok bi eventualna treća godina donela dodatno povećanje, sa zaradom blizu tri miliona.
Takvi finansijski okviri svrstavaju ga u sam vrh najplaćenijih igrača na Starom kontinentu, u društvo imena poput Vasilija Micića, Majka Džejmsa i Šejna Larkina, koji drže standarde kada su u pitanju evroligaški ugovori.
U Pireju su odlučni da rekonstruišu bekovsku liniju. Klub planira rastanak sa nekoliko igrača na toj poziciji, među kojima su Frenk Nilikina, Kori Džozef, Monte Moris i Kinan Evans. Ideja je jasna – naredne sezone tim bi trebalo da ima tri klasična plejmejkera, a srpski klub bi mogao da ostane bez svog glavnog organizatora igre.
U toj projekciji, Miler-Mekintajer bi preuzeo ulogu prve opcije na "jedinici", dok bi Tomas Vokap imao ulogu podrške, uz dolazak još jednog stranog plejmejkera.
Amerikanac iza sebe ima sezonu za pamćenje u Evroligi – prosečno je beležio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu po utakmici, uz indeks korisnosti 15, čime se profilisao kao jedan od najkonstantnijih igrača takmičenja i ključni faktor igre Crvene zvezde.