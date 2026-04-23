Olimpijakos sprema renoviranje tima za narednu sezonu, pogotovo na spoljnim pozicijama.

Sada su grčki mediji otkrili su finansijske detalje ugovora koji je Olimpijakos ponudio košarkašu Zvezde Kodiju Mileru-Mekintajeru.

Pregovori su navodno u poodmakloj fazi, a ponuda koja je stigla na adresu američkog organizatora igre spada u red najizdašnijih u Evropi. U pitanju je ugovor na dve godine uz opciju produžetka na još jednu, čija ukupna vrednost može dostići gotovo osam miliona evra, piše "Sport24".

Plan je da Miler-Mekintajer u prve dve sezone inkasira po 2,5 miliona evra godišnje, dok bi eventualna treća godina donela dodatno povećanje, sa zaradom blizu tri miliona.

Takvi finansijski okviri svrstavaju ga u sam vrh najplaćenijih igrača na Starom kontinentu, u društvo imena poput Vasilija Micića, Majka Džejmsa i Šejna Larkina, koji drže standarde kada su u pitanju evroligaški ugovori.

U Pireju su odlučni da rekonstruišu bekovsku liniju. Klub planira rastanak sa nekoliko igrača na toj poziciji, među kojima su Frenk Nilikina, Kori Džozef, Monte Moris i Kinan Evans. Ideja je jasna – naredne sezone tim bi trebalo da ima tri klasična plejmejkera, a srpski klub bi mogao da ostane bez svog glavnog organizatora igre.

U toj projekciji, Miler-Mekintajer bi preuzeo ulogu prve opcije na "jedinici", dok bi Tomas Vokap imao ulogu podrške, uz dolazak još jednog stranog plejmejkera.

Amerikanac iza sebe ima sezonu za pamćenje u Evroligi – prosečno je beležio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu po utakmici, uz indeks korisnosti 15, čime se profilisao kao jedan od najkonstantnijih igrača takmičenja i ključni faktor igre Crvene zvezde.