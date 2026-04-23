Navijači crveno-belih nisu zadovoljni učinkom ekipe, ali i onim što su videli na terenu u Španiji, a nakon dva dana od bolne eliminacije čini se da su se utisci slegli i pojedincima iz ekipe.

Sada se Čima Moneke oglasio putem Instagrama i poslao poruku "delijama".

"Nažalost, ja i moj tim nismo ostvarili naše ciljeve u Evroligi ove sezone i preuzimam odgovornost za to. I dalje verujem da gradimo nešto posebno, zato nemojte još da odustajete od nas. Najbolje tek dolazi… kad god to bilo", napisao je Moneke.

Podsetimo, Moneke je na parketu u porazu Zvezde od Barselone proveo skoro 30 minuta i za to vreme upisao samo pet poena, a uz njih i sedam skokova.