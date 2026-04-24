Košarkaši Olimpijakosa Nikola Milutinov i Saša Vezenkov, kao i Elajdža Brajant iz Hapoela, Silvan Fransisko iz Žalgirisa i Žan Montero iz Valensije čine idealnu petorku Evrolige za sezonu 2025/26, saopšteno je danas.

Centar Olimpijakosa Nikola Milutinov bio je najbolji u Evroligi po skokovima sa 7,1 skokom po utakmici, a beležio je 10,6 poena po meču uz 69,2 odsto šuta za dva poena. On je bio i treći u ligi u ukupnom indeksu korisnosti sa 20,1.

Prvi put u karijeri je srpski reprezentativac izabran u prvu petorku Evrolige.

Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa

Njegov saigrač, Saša Vezenkov je četvrti put u karijeri izabran u najbolju petorku Evrolige. Vezenkov je predvodio ligu po indeksu sa 23,1 i osvojio je trofej "Alfonso Ford" za najboljeg strelca takmičenja sa prosečnih 19,4 poena po meču. Takođe je bio među najboljim skakačima lige sa 6,6 skoka po meču i predvodio je takmičenje sa 23 utakmice sa indeksom od 20 ili više.

U debitantskoj sezoni Hapoela iz Tel Aviva u Evroligi, Brajant je bio taj koji je stalno preuzimao odgovornost, pa je na kraju bio drugi po prosečnom indeksu, a dvocifreni indeks korisnosti nije zabeležio samo na jednoj utakmici. Bio je najbolji strelac svog tima (15,9 poena), drugi po skokovima (5,3) i treči po asistencijama (3,4).

Silvan Fransisko iz Žalgirisa bio je među vodećima u Evroligi po postignutim poenima (osmi, 16,7 poena po utakmici) i po asistencijama (treći, 6,4 asistencije. On je bio na vrhu po broju postignutih trojki (103) i predvodio je sve igrače sa 22 utakmice u kojima je postigao najmanje tri trojke.

Žan Montero iz Valensije, dobio dobio je i nagradu "Zvezda u usponu", i tako postao prvi igrač koji je proglašen za najboljeg mladog košarkaša i u Evroligi i u Evrokupu. Trenutak koji je okrenuo njegovu sezonu dogodio se u 27. kolu kada je u pobedi nad Hapoelom posle produžetka upisao 29 poena i osam asistencija za indeks 38.

Najbolja petorka takmičenja izabrana je kombinovanim glasovima trenera (35 odsto), kapitena timova (35 odsto), medija (20 odsto) i navijača (deset odsto).

