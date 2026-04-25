Slušaj vest

Jedan od najboljih plejmejkera u Evroligi i as Real MadridaFakundo Kampaco, gura još jednu dobru sezonu sa španski velikanom.

Baš iz toga razloga, iako je Argentinac napunio 35 godina, uprava Reala želi da na leto produži ugovor sa Kampacom. Kako je preneo "Encestando", Real je već započeo operaciju produžetka ugovora sa argentiskim košarkašem.

Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Prvi signal je da kompletna akcija ne ide u željenom pravcu, jer je Real predložio smanjenje plate, kao što je bio sličaj za Serhijom Ljulom, odnosno Albertom Abeldeom. Kampacova reakcija nije bila pozitivna i nimalo mu se nije dopalada ideja da mu se redukuju primanja.

Real ispred sebe ima plej-of Evrolige, gde će odmeriti snaage sa Hapoleom, tako da je trenutno sve na čekanju, ali svakako da će ugovor Kampaca uskoro ponovo biti na dnevnom redu.

