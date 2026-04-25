Neverovatan učinak...
NEMA MU RAVNOG! KODI MILER - MEKINTAJER OBORIO REKORD EVROLIGE! Skinuo je Kalatesa sa vrha liste, sada je on ubedljivo najbolji!
Kodi Miler-Mekintajer je novi kralj asistencija Evrolige.
Plejmejker Crvene zvezde postavio je istorijski rekord sa 289 uspešnih dodavanja u ligaškom delu sezone, čime je sa vrha skinuo Nika Kalatesa.
Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea
Grčki košarkaš je rekord (286) držao još od sezone 2018/19, a zanimljivo je da je Kodi i prošle godine bio na korak od cilja sa 284 asistencije.
Iako je novi format sa 20 timova doneo veći broj utakmica, Kodi je održao impresivan prosek od 12,6 poena, 4,5 skokova i 7,4 asistencije po meču.
