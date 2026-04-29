Veoma zanimljiv meč odigrali su Valensija i Panatinaikos, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice.
Evroliga
DRAMA U VALENSIJI ZAVRŠENA SREĆNO PO PANATINAIKOS: Pogledajte kako je četa Ergina Atamana stigla do brejka u Španiji (VIDEO)
Slušaj vest
Panatinaikos je stigao do brejka na startu plej-of serije Evrolige protiv Valensije i u dramatičnom meču u Španiji slavio je sa 68:67.
Valensija - Panatinaikos
Vidi galeriju
Susret je prelomio Kendrik Nan sa linije penala, a Valensija je imala dve sekunde da pokuša da šutne za pobedu, ali u tome nije uspela, te je četa Ergina Atamana trijumfovala.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši