Trener košarkaša Hapoela iz Tel Aviva Dimitris Itudis isključen je prošle večeri protiv Reala zbog dve tehničke greške.

Nije Itudis mogao da podnese sudijski kriterijum iz prvog susreta plej-ofa Evrolige u "Movistar areni". Intenzivno je protestovao i zaradio isključenje u dramatičnoj završnici susreta protiv Reala koji je ipak pripao španskom timu.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige

Ali, Hapoel je pokazao da neće biti lak rival i da bi u petak potencijalno mogli do brejka. Možda bi stvari bile i drugačije da je sudijski kriterijum bio ujednačeniji, barem prema onome što tvrdi Dimitris Itudis.

Konkretno juče, nije bila velika razlika u slobodnim bacanjima (20:14 za Real). Morao bi Hapoel više da se pozabavi sopstvenim greškama jer su, recimo, imali 14 izgubljenih lopti.

"Želim samo da sumiram. Igrali smo tri utakmice protiv Real Madrida ove sezone. Prva utakmica u Botevgradu, druga u regularnom delu ovde i treća u plej-ofu ovde. Odnos slobodnih bacanja je 35 prema 64 u korist Real Madrida", prokomentarisao je Itudis.

