Pristalice slavnog kluba iz Pireja napravile su incident na meču protiv Monaka.
EVROLIGA KAZNILA OLIMPIJAKOS: Crveno-beli moraju da plate zbog ponašanja navijača!
Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Olimpijakos sa 6.000 evra zbog incidenata navijača na prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa protiv Monaka.
Kako se navodi, Olimpijaks je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača na duelu protiv Monaka, a prema članu 29.2.f Disciplinskog kodeksa Evrolige.
Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia
Košarkaši Olimpijakosa su pre dva dana u Pireju savladali Monako rezultatom 91:70 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.
Serija se igra do tri pobede, a drugi meč je na programu večeras od 20 časova takođe u Pireju.
