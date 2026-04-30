Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Olimpijakos sa 6.000 evra zbog incidenata navijača na prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa protiv Monaka.

Kako se navodi, Olimpijaks je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača na duelu protiv Monaka, a prema članu 29.2.f Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa su pre dva dana u Pireju savladali Monako rezultatom 91:70 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Serija se igra do tri pobede, a drugi meč je na programu večeras od 20 časova takođe u Pireju.

Ne propustiteEvroligaDIMITRIS ITUDIS POBESNEO! Posle isključenja protiv Reala digao glas: "Odnos u slobodnim bacanjima je 64:35!"
zvezdafenebahce-37.jpg
EvroligaREAL OD GOTOVOG UMALO NAPRAVIO VERESIJU: Pogledajte kako je tim iz Madrida savladao ekipu Hapoela! (VIDEO)
Vasilije Micić na meču Real Madrid - Hapoel Tel Aviv
EvroligaŠOK U MADRIDU: Povredio se Edi Tavares
Edi Tavares
EvroligaKAMPACO TROJKAMA SRUŠIO HAPOEL: Real krenuo silovito, pa se opustio i strepeo u završnici
Mario Hezonja i Dan Oturu na meču Real - Hapoel

