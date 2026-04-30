Slušaj vest

Tavares je u utakmici prve runde četvrtfinala Evrolige sa Hapoelom doživeo povredu ligamenta levog kolena, a vest o njegovoj pauzi je saopštio španski tim.

"Nakon današnjih pregleda koje je obavila lekarska služba Real Madrida, našem igraču Ediju Tavaresu dijagnostikovana je povreda unutrašnjeg medijalnog ligamenta kolena. Pratićemo dalji tok oporavka", navodi se u saopštenju kluba.

Ovaj 2,20 metara visoki centar povredio se u uvodnim minutima prve utakmice plej-ofa Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Povredio se Edi Tavares Foto: Printskrin

Njegov tim je u Madridu slavio rezultatom 86:82 i poveo rezultatom 1:0 u četvrtfinalnoj seriji, koja se igra na tri pobede.

Tavares je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 9,6 poena, 6,6 skokova i 1,8 blokada na 39 utakmica Evrolige.

Drugi meč igra se takođe u Madridu, u petak (20.45).

Valter Tavares se zagreva Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić