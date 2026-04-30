Košarkaši Panatinaikosa poveli su 2:0 protiv Valensije u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Evrolige, pošto su večeras, na gostujućem terenu, posle produžetka pobedili 107:105 (24:23, 25:25, 25:23, 21:24, 12:10).

Panatinaikos je do pobede došao pogotkom uz zvuk sirene Najdžela Hejs-Dejvisa, koji je bio najefikasniji igrač grčkog tima sa 27 poena.

Kendrik Nan je dodao 19 poena, Džedi Osman je upisao 16 poena i osam skokova, dok je Ti Džej Šorts zabeležio 10 poena i šest asistencija.

U ekipi Valensije najefikasniji je bio Žan Montero sa 21 poenom, uz šest asistencija. Serhio de Larea je dodao 18 poena, Branku Badio je upisao 15 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je Kameron Tejlor upisao 12 poena i sedam skokova.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži tri pobede, a naredna utakmica na programu je u sredu, 6. maja, u Atini.

