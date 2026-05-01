Slušaj vest

Olimpijakos je poveo 2:0 protiv Monaka, pošto je na svom terenu u Pireju pobedio 94:64 (28:23, 31:8, 13:22, 22:11).

Evroliga 2025/26

Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je ovosezonski najkorisniji igrač (MVP) Evrolige Saša Vezenkov sa 21 poenom, uz sedam skokova. Evan Furnije je dodao 16 poena, sedam asistencija i pet skokova, Šakil Mekisik je upisao 11 poena, dok je Tomas Vokap postigao 10 poena.

Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov je za 13 minuta igre zabeležio četiri poena, četiri skoka i ukradenu loptu.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Kevarijus Hejs sa 11 poena. Alfa Dijalo i Metju Strazel su dodali po 10 poena, dok su Eli Okobo i Džeron Blosomgejm postigli po devet poena.

Srpski bek u ekipi Monaka Nemanja Nedović je za 18 minuta igre zabeležio četiri poena, skok i asistenciju.

Naredna utakmica na programu je u utorak, 5. maja, u Monaku.

No, utakmicu u Atini obeležio je i detalj iz samog finiša prvog poluvremena kada je izbačen Majk Džejms. Amerikanac nije bio zadovoljan suđenjem Saše Pukla, Karlosa Kortesa i Luke Karduma. Prilikom izlaska sa terena pokazao je sudijama da su potplaćene.