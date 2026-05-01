Slušaj vest

Valensija - Panatinaikos drugi meč plej-of serije Evrolige

Po završetku utakmice došlo je do opšteg haosa, a u centru pažnje bio je tandem skandal majstora iz Panate - Ergin Ataman i Dimitris Janakopulos.

Ataman je čak na konferenciji za medije otkrio da su Janakopulosa želeli da uhapse!

- Biću veoma kratak jer se ispred naše svlačionice nalazi deset policajaca koji žele da uhapse deo našeg osoblja i našeg predsednika Janakopulosa. Prvi put u karijeri, a u sportu sam 30 godina, vidim ovako nešto. Pobedili smo košem u poslednjoj sekundi, svi smo srećni, a policija i osoblje Valensije postavljaju kordon ispred naše svlačionice. Deset policajaca nam ne dozvoljava da uživamo, žele da uhapse našeg predsednika, generalnog menadžera i još neke ljude. Šta je ovo? Hvala vam puno, uživajte. Vidimo se u Atini. Vidimo se u Atini, momci - zagrmeo je na konferenciji za medije Turčin.Ataman je nakon toga ustao i napustio salu za medije.

Trener Valensije, Pedro Martinez, takođe je grmeo zbog Janakopulosa.

- Jasno je da moramo čestitati protivniku, imaju sjajan tim. Ali njihov predsednik je sramota.On je bruka za sport i nedopustivo je da Evroliga, kao ovako ozbiljna liga, dozvoljava ljudima koji idu protiv svih sportskih vrednosti da budu tu i kvare atmosferu u sportu koji je prelep. Neko pobedi, neko izgubi, to je sport. Ali da taj čovek ide do zapisničkog stola kako bi intervenisao i uticao na utakmicu, to je potpuno neprihvatljivo. Evroliga mora da reaguje - bio je jasan on.

Treća utakmica između Panatinaikosa i Valensije igra se sledeće nedelje u Atini.

BONUS VIDEO: