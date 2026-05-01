Slušaj vest

Haos posle epskog meča koji su odigrali Valensija i Panatinaikos i u kom je grčki velikan stigao do pobede poenima Najdžela Hejsa Dejvisa u poslednjoj sekundi produžetka (107:105) se nastavio i posle izlaska ekipa iz hale.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Panatinaikos drugi meč plej-of serije Evrolige Foto: Paco MGEstudi / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Panate, Ergin Ataman, otkrio je kako su gazdu ove ekipe, Dimitrisa Janakopulosa, španski policajci želeli da uhapse.

- Biću veoma kratak jer se ispred naše svlačionice nalazi deset policajaca koji žele da uhapse deo našeg osoblja i našeg predsednika Janakopulosa. Prvi put u karijeri, a u sportu sam 30 godina, vidim ovako nešto. Pobedili smo košem u poslednjoj sekundi, svi smo srećni, a policija i osoblje Valensije postavljaju kordon ispred naše svlačionice. Deset policajaca nam ne dozvoljava da uživamo, žele da uhapse našeg predsednika, generalnog menadžera i još neke ljude. Šta je ovo? Hvala vam puno, uživajte. Vidimo se u Atini. Vidimo se u Atini, momci - zagrmeo je na konferenciji za medije Turčin.

Ataman je nakon toga ustao i napustio salu za medije.

Potom je trener Valensije, Pedro Martinez, udario po Janakopulosu.

- Jasno je da moramo čestitati protivniku, imaju sjajan tim. Ali njihov predsednik je sramota.On je bruka za sport i nedopustivo je da Evroliga, kao ovako ozbiljna liga, dozvoljava ljudima koji idu protiv svih sportskih vrednosti da budu tu i kvare atmosferu u sportu koji je prelep. Neko pobedi, neko izgubi, to je sport. Ali da taj čovek ide do zapisničkog stola kako bi intervenisao i uticao na utakmicu, to je potpuno neprihvatljivo. Evroliga mora da reaguje - rekao je on.

Nije se dugo čekalo na odgovor najvećeg skandal majstora Evrolige. Janakopulos je izbegao hapšenje, pa se iz aviona obratio Martinezu i osuo je žestoku paljbu po treneru Valensije.

1/12 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

- Gospodine Martinez, ono što bih želeo da vam kažem nakon izјave koјu ste dali o meni, nazivaјući me, ne znam, sa mnogo prideva, želim da vam kažem sledeće: Želim da vam čestitam, јer ste sјaјan trener i ono što ste uradili sa Valensiјom јe neverovatno. Valensiјa se pretvara u ogroman klub u košarci i vi ste јedan od razloga zašto se ovo dešava. Ali s obzirom na to šta ste rekli o meni, žao mi јe, ali vi ste lažov. Nikada nisam prišao sudiјskom stolu, bio sam iza klupe Panatinaikosa i izražavao sam svoјe razočaranje zbog faula koјi niјe dosuđen. I da budem iskren, u ove dve utakmice ne mislim da Valensiјa treba da priča o suđenju. Srećan ostatak seriјe - rekao je on, pa dodao:

- Kao što vidite, ni sudiјe ne izveštavaјu ništa. Јer se ništa niјe dogodilo. Sve što se dogodilo јeste da ste izgubili 2:0 na svom stadionu, nakon fantastične sezone koјu ste imali. Ali ako želite da postanete sјaјan tim, a ne samo dobar tim, morate da učite i gubite. I ne pokušavaјte da krivite tim koјi јe pobedio.

Sada Panatinaikos ima prednost od 2:0 u ovoj seriji i na korak je od plasmana na fajnal-for. Naredni meč igra se sledeće nedelje u Atini.

BONUS VIDEO: