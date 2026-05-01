Nakon druge utakmice četvrtfinalne serije plej-ofa Evrolige između ta dva tima Valensija je navela da se nada da će takmičenje, posle žalbe koju će španski klub podneti, "strogo kazniti" grčkog biznismena.

"Košarkaški klub Valensija osuđuje ponašanje vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, koji je prešao sve granice tokom utakmice prilazeći zapisničkom stolu na osudljiv način, pokušavajući da utiče i vređa sudije, što je odraženo u izveštaju sa utakmice. Takođe je odbio da se povinuje uputstvima obezbeđenja i stvorio neopravdanu tenziju, zbog čega je policija njemu i nekoliko drugih članova njegove delegacije izdala kaznu", navodi se u saopštenju španskog kluba.

"Klub će podneti formalnu žalbu takmičenju i nada se da će Evroliga strogo kazniti ovu vrstu ponašanja, koja narušava dobru sliku našeg sporta, posebno imajući u vidu da je on višestruki prekršilac", dodaje se u saopštenju Valensije.

Valensija - Panatinaikos drugi meč plej-of serije Evrolige

Incident se dogodio tokom druge utakmice četvrtfinalne serije plej-ofa Evrolige, odigranoj u četvrtak u Valensiji, u kojoj je Panatinaikos posle produžetka pobedio 107:105.

Trener Valensije Pedro Martines je na konferenciji za novinare nakon utakmice nazvao Janakopulosa "sramotom".

"Jasno je da moramo čestitati protivniku, oni imaju sjajan tim, ali njihov vlasnik je sramota. On je sramota, i ne može biti da Evroliga, tako ozbiljna liga, dozvoljava takvim ljudima, koji idu protiv sportskih vrednosti, da budu tamo, stvarajući lošu atmosferu u sportu koji je lep, gde ljudi treba da daju sve od sebe", rekao je Martines.

Lokalni mediji su preneli da je španska policija podnela zvaničnu prijavu protiv Janakopulosa, dok je trener Panatinaikosa Ergin Ataman naveo da je policija nakon utakmice stajala ispred svlačionice grčkog tima, sa namerom da uhapsi Janakopulosa i pojedine članove osoblja kluba.

"Ispred naše svlačionice stoji 10 policajaca koji bi voleli da uhapse neke članove našeg osoblja i našeg vlasnika Janakopulosa. Prvi put u mojoj karijeri, a imam 30 godina karijere u ovom sportu, i prvi put sam video ovako da smo pobedili uz zvuk sirene, svi su srećni, a policija, zaposleni u Valensiji, postavili su policiju ispred naše svlačionice. Deset policajaca, da nam ne dozvole da uživamo, a sada će uhapsiti našeg vlasnika Janakopulosa, našeg generalnog menadžera i još neke ljude", kazao je Ataman na konferenciji za novinare.

Grčki klub je trijumfom u četvrtak poveo 2:0 u seriji i došao na pobedu od plasmana na Fajnal-for Evrolige.

Naredna utakmica serije na programu je u sredu, 6. maja, u Atini.

