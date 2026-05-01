U petak uveče je na programu nova utakmica Real Madrida i Hapoela, trenutno je 1:0 za Madriđane koji i u drugom meču igraju kao domaćini.

Hapoel ima cilj da sa nerešenim ishodom posle dva meča napusti prestonicu Španije, a Vasilije Micić bi mogao da ima veoma bitnu ulogu u tome.

"Kada dođe plej-of, nemaš vremena za izgovore. Samo treba da daš sve što imaš na terenu i da posle utakmice nemaš žaljenje. To pokušavam u svakom meču i nadam se da ću to uraditi i večeras", rekao je Micić.

Vasa Micić, Hapoel

Srpski košarkaš ističe i komunikaciju sa Dimitrisom Itudisom.

"U redu je. Video sam mnogo toga tokom karijere, tako da me više ništa ne iznenađuje. Na istoj smo talasnoj dužini i obojica želimo pobedu, a to je najvažnije. Cilj ispred nas je zajednički i idemo ka njemu", rekao je on.

Prema brojnim izvorima Micić je košarkaš sa najvišom platom u Evroligi.

"Plate su nešto što dolazi sa ciljevima i postignućima, i zavisi od vlasnika koliko žele da ulože. Na terenu smo svi isti i svi imamo priliku da se borimo, i to je ono što je zaista važno", rekao je srpski plejmejker.

Ne propustiteEvroligaSPREMA SE APSOLUTNI HAOS U EVROLIGI! Dimitris Janakopulos neće smeti da uđe u DVORANU PANATINAIKOSA?! Ne smemo ni da zamislimo šta će uraditi ako se OVO desi!
EvroligaLUDI GAZDA NAPRAVIO SKANDAL U EVROLIGI! Kontroverzni Grk na žestokom udaru, Valensija traži drakonsku kaznu za vlasnika Panatinaikosa!
Evroliga"SAMO TRČITE, UMREĆE..." Trinkijeri otkrio šta je veliki problem Partizana i Crvene zvezde: Čekaju ih sedam dana i onda čujem šta im trener kaže
EvroligaNAJVEĆI SKANDAL MAJSTOR EVROLIGE NAPRAVIO NOVI HAOS! Izbegao HAPŠENJE u Španiji, pa iz aviona osuo ŽESTOKU PALJBU po jednom čoveku: "Čestitam, vi ste LAŽOV!"
Micić na klupi protiv Zvezde Izvor: Kurir sport